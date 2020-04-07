В научном мире продолжается дискуссия: может ли коронавирус быть создан искусственно или это естественная природная мутация. В России не нашли основания считать, что COVID-19 создан искусственно, но, если один вирус смог посадить всю планету на карантин, значит, мы не контролируем ситуацию.

В научном мире продолжается дискуссия: может ли коронавирус быть создан искусственно или это естественная природная мутация. В России не нашли основания считать, что COVID-19 создан искусственно, но, если один вирус смог посадить всю планету на карантин, значит, мы не контролируем ситуацию.Так считает президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. Свое мнение он высказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".По мнению профессора, коронавирусу удалось полностью остановить всю мировую систему, создав колоссальный вариант управления планетой, работающий на животном страхе смерти. "Коронавирус всеобъемлющий, и это идеальная система для управления и любых изменений в мире".Михаил Ковальчук считает, что США совершили роковую ошибку, за которую теперь расплачиваются. "У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем. Они включили систему истребления ресурсов и думали, что ее можно наращивать вечно. Но такое невозможно", — отметил он.США и Запад создали промзону вне собственных границ, они сбросили туда старые технологии, которые ведут мир к ресурсному коллапсу.Ученый считает, что мир сейчас стоит на распутье: "Американский путь – античеловеческий. Но у нас иная ситуация. Мы огромная богатейшая страна. Нам надо спокойно освоить свои богатства и идти своим путем".По словам Ковальчука, в мире люди стали глобально не нужны. Россия же предлагает миру альтернативный вариант развития: поставить человека во главу угла, развивать его достоинства."Мы должны быть разумными и помнить, что во всем мире идет процесс сокращения народонаселения. Он идет абсолютно четко, под разными вывесками. Он мало кому понятен, но идет уже 50 лет. Мы находимся в уникальной ситуации, поэтому мы должны опомниться", — заключил ученый.