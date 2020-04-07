Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин поделился своими соображениями относительно перспектив главных футбольных турниров континента.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин поделился своими соображениями относительно перспектив главных футбольных турниров континента."Текущий сезон в чемпионате Италии будет доигран. Я уверен в этом, несмотря на отсутствие у меня гарантий, — приводит слова Чеферина "Советский спорт". — Окончательное же решение будет принято в зависимости от обстановке в стране"."Если говорить об английской премьер-лиге, то я не понимаю, как можно оставить "Ливерпуль" без победы в турнире. Достаточно посмотреть на таблицу. Даже если сезон не будет завершен, то они получат золотые медали"."Что касается Лиги чемпионов, то на сегодняшний день ситуация обстоит так — мы хотим ее доиграть".