Чистая прибыль Российских железных дорог (РЖД) по МСФО увеличилась в 2019 году на 120 миллиардов руб. (в 4,4 раза) до 155,7 миллиарда руб. Свою роль сыграли опережающий рост доходов над операционными расходами, а также продажа ряда дочерних обществ.

Чистая прибыль "Российских железных дорог" (РЖД) по МСФО увеличилась в 2019 году на 120 миллиардов руб. (в 4,4 раза) до 155,7 миллиарда руб., следует из отчета компании.Свою роль сыграли опережающий рост доходов над операционными расходами, а также продажа ряда дочерних обществ, пояснили "Интерфаксу" в компании. Прибыль до налогообложения выросла в 2,8 раза до 193,4 миллиарда руб. (+ 125 миллиардов руб.). Отрицательное влияние на чистую прибыль (- 4,7 миллиарда руб.) оказал налог на прибыль.Доходы РЖД выросли на 3,9% до 2,508 триллиона руб. В том числе доходы от перевозки грузов и доступа к инфраструктуре увеличились на 4,4% до 1,598 триллиона руб., от перевозки пассажиров — на 6,3% до 267 миллиардов руб.Доходы от логистических услуг сократились на 2,1% до 385,56 миллиарда руб.Операционные расходы выросли на 1,3% до 2,348 триллиона руб.Операционная прибыль увеличилась на 42% (на 64 миллиарда руб.) до 215,4 миллиарда руб.Прибыль от продажи контрольных долей группы в ее "дочках" выросла на 38,3 миллиарда руб. В частности, прибыль от продажи 50% + двух акций "Трансконтейнера" составила 37,3 миллиарда руб.Среди прочих ключевых факторов, повлиявших на финансовые показатели РЖД, значатся курсовые разницы (+ 26,5 миллиарда руб.), нетто-прибыль от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов (+ 20,3 миллиарда руб.) и применение учета хеджирования (+ 10,4 миллиарда руб.).Отрицательное влияние оказали выросшие проценты по заемным средствам (- 15,4 миллиарда руб.) и прочие расходы (- 14,8 миллиарда руб., в частности, 12,5 миллиарда руб. от аренды имущества).