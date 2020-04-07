Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ упала в 2019 году почти в восемь раз в годовом выражении до 105,5 миллиарда руб. против 828 миллиарда руб. в 2018 году. Выручка увеличилась на 2% до 1,555 триллиона руб. Валовая прибыль снизилась на 1,5% до 483,787 миллиарда руб.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ упала в 2019 году почти в восемь раз в годовом выражении до 105,5 миллиарда руб. против 828 миллиардов руб. в 2018 году. Выручка увеличилась на 2% до 1,555 триллиона руб. Валовая прибыль снизилась на 1,5% до 483,787 миллиарда руб.Прибыль от продаж сократилась на 4,3% до 375,026 миллиарда руб. Прибыль до налогообложения упала до 123,294 миллиарда руб. против 1,008 триллиона руб. в 2018 году. Прочие расходы выросли до 1,969 триллиона руб. против 1,53 триллиона руб. в 2018 году.Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали 6 апреля на Мосбирже на 2% до 37,12 руб. за бумагу, "префы" — на 0,4% до 38,76 руб.за бумагу.Отчетность по РСБУ позволяет ожидать дивиденды за 2019 год в размере 0,97 руб. на привилегированную акцию, что значительно ниже, чем ожидали аналитики, — 1,16 руб.