Перевернувший трактором машину и обстрелявший семью своей дочери 62-летний житель Тюменской области объяснил произошедшее обидой на родственников. СКР обнародовал запись допроса подозреваемого в покушение на убийство двух лиц в деревне Маслова.

Перевернувший трактором машину и обстрелявший семью своей дочери 62-летний житель Тюменской области объяснил произошедшее обидой на родственников. СКР обнародовал запись допроса подозреваемого в покушение на убийство двух лиц в деревне Маслова."Пятого числа меня зять с дочерью обидели, я приехал на тракторе на разборку. Перевернул их машину, начал пугать, стрельнул… Первый раз вверх, другие разы попал", — нехотя признал пенсионер.Криминалисты установили, что он выстрелил из ружья не менее 10 раз. Невредимым из семейной ссоры удалось выйти только 17-летнему внуку, 42-летний зять получил незначительную травму, а вот его 36-летняя супруга попала в реанимацию — пули угодили ей в голову и грудь.Мстителя быстро задержали, он раскаялся в содеянном. Причину конфликта следователи не назвали, соседи отмечали, что ссора возникла из-за квадратных метров.