Промышленное производство в Германии в феврале превзошло ожидания аналитиков. Однако министерство экономики ФРГ предупредило о предстоящем падении производства из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Промышленное производство в Германии в феврале превзошло ожидания аналитиков. Однако министерство экономики ФРГ предупредило о предстоящем падении производства из-за мер по борьбе с коронавирусом.Промпроизводство в феврале увеличилось на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,9%.Согласно пересмотренным данным в январе промпроизводство в Германии выросло на 3,2%, а не на 3%, как сообщалось ранее.Выпуск потребительских товаров в Германии в феврале увеличился на 1,8%. В то же время выпуск средств производства сократился на 0,3%.Министерство экономики Германии заявило, что "промышленное производство столкнется с серьезным падением с марта и в среднем за второй квартал" из-за вспышки коронавируса, которая подорвала деловую активность.Исследовательский институт IFO ранее также предупредил, что промышленное производство в Германии, вероятно, упадет в ближайшие три месяца. Индекс производственных ожиданий IFO в марте продемонстрировал максимальное падение с момента начала измерений в 1991 году. Индикатор упал до -20,8 пункта с 2 пунктов в феврале.Крупнейшая экономика Европы серьезно пострадала от последствий пандемии коронавируса и, как ожидается, впадет в рецессию в 2020 году.