В Москве уже составлено более 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Речь прежде всего о горожанах, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными. Впрочем, другие москвичи тоже не всегда ответственно относятся к мерам предосторожности. Некоторые не стесняются даже устраивать пикники в закрытых парках. А потом сильно обижаются на полицию.

В Москве уже составлено более 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Речь прежде всего о горожанах, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными. Впрочем, другие москвичи тоже не всегда ответственно относятся к мерам предосторожности. Некоторые не стесняются даже устраивать пикники в закрытых парках. А потом сильно обижаются на полицию.Пустынные аллеи. Беседки и мангалы обмотаны сигнальной лентой. Во многих московских парках сегодня картина одна и та же.Никого нет. Наверное, люди начали серьезно относиться к карантину.Но, как выяснилось, режим самоизоляции соблюдают не везде. В парке Покровское-Стрешнево повсюду слышен детский смех. Взрослые уверяют, что вышли на пять минут подышать свежим воздухом. Полицейским приходится начинать с ликбеза."Лучше передышать немножко дома пару недель, чем потом неизвестно какое время в больнице неизвестно с какими обстоятельствами и диагнозами", — пытаются вразумить взрослых стражи порядка.В Измайловском парке тоже много гуляющих.- Почему без защитных масок?- Мы не верим в коронавирус!- Много людей уже заразилось, а кто-то и умер.- Ну, у меня нет таких знакомых!Милая барышня абсолютно уверена, что соблюдает режим. Просто вышла в магазин. Купила, правда, только стаканчик кофе. Но теперь, обещает полицейским, варить кофе дома. А многие и оправдываться не пытаются."Я просидела неделю дома. Я теперь вдвоем с другом прошлась прогуляться", — рассказывает еще одна вышедшая прогуляться дама.Пикниковые зоны превратились в зоны особого внимания. Парки полиция патрулирует особенно тщательно. Жарить шашлыки здесь не позволят.В глубине парка себя выдает шумная и не совсем трезвая компания. Пикник в самом разгаре. В центре — пылающий мангал. Здесь как ни в чем не бывало жарят шашлык и пекут картошку.- Самоизоляция, как это? – делают они удивленные глаза.- Я вышел в лес и встретил своих друзей! – пытается оправдаться один из участников пикника во время пандемии.Полицейские к шуткам не расположены. Отдыхающих просят предъявить документы и объяснить происходящее."Это вы говорите, что вы не болеете. Откуда я знаю, болеете вы или нет?" – задает полицейский отдыхающим самый трудный вопрос.Информация о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции быстро остужает разгоряченных шашлычников. Молодые люди отходят подальше от мангала и заявляют, что огонь развели не они.- Вот лично меня за что?! Я там разводил костер? Меня сняли, что я разводил костер? – возмущается молодой человек.Каждый начинает придумывать для себя оправдание, но получается неубедительно. И поскольку ни у кого из отдыхающих документов не оказалось, компанию в полном составе отправляют в отделение для составления протокола. Так что штраф им заплатить все-таки придется.