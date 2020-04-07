Небо на замке, границы под контролем. Пассажирские авиакомпании считают убытки и не знают, что им делать. РЖД отменяют поезда по России, а у дальнобойщиков проблемы с визами и въездом в ряд стран. Отменены и поезда и за границу, но пассажиры стали меньше ездить и по России.

Небо на замке, границы под контролем. Пассажирские авиакомпании считают убытки и не знают, что им делать. РЖД отменяют поезда по России, а у дальнобойщиков проблемы с визами и въездом в ряд стран. Отменены и поезда и за границу, но пассажиры стали меньше ездить и по России.Грузовой Boeing-747 выруливает к месту стоянки. Несколько минут назад он приземлился в московском Шереметьеве, позади 10 часов перелета из Гонконга. На земле самолет уже ждут пограничники, таможенники, грузчики. Все — в масках. Чуть в стороне группа людей в защитных костюмах, в руках у них оружие против коронавируса COVID-19 – специальные растворы и моющие средства. Очагов заражения на борту нет, обработка профилактическая, раньше грузовой борт так тщательно мыли раз в месяц, теперь — после каждого рейса. Дезинфектор работает не только на верхней палубе в кабине экипажа, но и в грузовых отсеках."Пол, стенки и груз. Если выгружу полностью воздушное судно, то и по всему периметру обрабатываем", — поясняет Игорь Блинкин.Игорь Блинкин – директор клининговой службы. Уже две недели он сам выходит в смену. Объем работы вырос, людей не хватает. Полная обработка самолета занимает от 30 минут до часа."За смену в среднем 20 рейсов в сутки. Тяжело, конечно, потому что приходится бегать туда-сюда. Бывает так, что рейсы совпадает, но стараемся", — подчеркивает Игорь Блинкин.Пилот-инструктор Виталий Колокольцев маску во время разговора не снимает, объясняет, что такие строгие инструкции."Не покидаю мест проживания, соблюдаю личную гигиену", — рассказывает Виталий Колокольцев.В Гонконге экипаж отдыхал три дня, за пределы отеля не выходил. На вопрос: не страшно ли летать в регион, который еще недавно был эпицентром мировой пандемии, Виталий отвечает: это моя любимая работа."Как страшно? У нас сейчас работа очень напряженная, до этого был спад. Спрос на грузовые авиаперевозки в мире начал уменьшаться еще два года назад. По итогам 2019 года рынок сократился на три процента. Причины как макроэкономические – замедление мировой торговли, так и отраслевые", — добавляет он."Более 50 процентов груза обычно перевозится в багажниках пассажирских самолетов, — рассказала Татьяна Арсланова. — Особенно там, где существует большой пассажиропоток, например, Трансатлантика. Между Европой и Америкой эта доля достигает 70 процентов".Но сейчас пассажирские рейсы закрыты. Татьяна Арсланова, вице-президент крупнейшего в России грузового авиаперевозчика, рассказывает, что еще в начале 2020 года почти половина флота компании простаивала на земле. Теперь все изменилось."В грузовой авиации количество рейсов увеличилось", — констатирует пилот Колокольцев.Сейчас производство в КНР восстановилось почти полностью. И спрос на грузовой авиатранспорт резко вырос в 2-2,5 раза. Изменилась при этом и структура отправлений."Если в прошлом году товары фармацевтики составляли 10-12 процентов наших объемов, на первом месте всегда был хайтек, очень много было запчастей автомобильных, — вспоминает Арсланова, — то на текущий момент более 55-60 процентов всего того, что мы производим, это медикаменты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких".Спрос на грузовом авиарынке сейчас превышает предложение, рассказывает Татьяна Арсланова. Причем, грузовой воздушный парк позволяет нарастить объемы перевозок, но не хватает пилотов. Мы готовы были бы обратиться и привлечь дополнительно пилотов на рынке с пониманием того, что пассажирские авиакомпании на сегодняшний момент не выполняют полеты и, возможно, имеют избыток."Самое проблемное – это аренда воздушных судов и заработанная плата. За счет отсутствия объема работа простаивают две машины – Sukhoi SuperJet-100. Сейчас летный состав, у кого есть возможность, идут в очередные отпуска. И просто снижается средний налет на экипаж. Они работают, они не сидят просто в ожидании чего-то на земле", — подчеркивает Наталья Власова из "ИрАэро".У авиакомпании "ИрАэро" было не так много зарубежных рейсов – три в Китай, а еще в Азербайджан и Узбекистан. Думали о возобновлении полетов в Казахстан. Теперь впереди неопределенность, спрос падает и на внутренние рейсы."У нас уже было два дня, всего, правда, слава Богу, два дня, когда уровень возвратов превысил уровень продаж, — рассказала она. — Отменяются деловые встречи, отменяются конференции, отменяются какие-то спортивные мероприятия".Убытки Наталья Власова оценивает в десятки миллионов рублей, но перевозчик ищет пути выхода из ситуации. Этим летом открывает рейсы в Крым из семи российских городов."Попытка выбрать направление, которое будет стопроцентно востребовано. То, что нам сейчас мешает серьезно, – это та степень неопределенности, которую чувствуют пассажиры", — продолжает Власова.На летний сезон очень рассчитывает и крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот. Она также сейчас отмечает падение спроса на внутренние перелеты. Но пока только на 15 процентов."Не исключено, что будет этот показатель еще увеличиваться", — ожидает представительница Аэрофлота Спивакова.А вот международные рейсы перевозчик отменил почти полностью."Вся эта ситуация сказалась на 92 наших международных направлениях из 94, на которых еженедельно выполнялись 365 рейсов", — продолжает представительница Аэрофлота.Размер убытков в Аэрофлоте не называют. Главный вопрос, который волнует все авиакомпании: как долго продлятся ограничения?"По новым требованиям, в связи с коронавирусом, все перила, ручки на дверях обрабатываются специальными средствами, специальными растворами каждый час. Уборка проходит каждые два часа", — поясняет Денис Пухомелин.- Были у вас уже такие случаи в практике?"Нет, я работаю пять лет. Нет, пока такое у меня первый раз".Денис Пухомелин, дежурный помощник начальника Ленинградского вокзала, делает плановый обход территории. Проверяет, все ли сотрудники в масках и перчатках. Это касается тех, кто напрямую работает с пассажирами.- А если вы заметите, что кто-то снял и не носит, штрафы предусмотрены? Замечания?"Не то, что штрафы. Конечно, я имею право, — я замечание имею право сделать", — отвечает Пухомелин.Первые поезда еще отменили в начале февраля в Китай и Северную Корею. Потом приостановили передвижение в Европу и страны СНГ.С Ленинградского вокзала поезда больше не ходят за границу – в Хельсинки и Италию, но коронавирус, кажется, добирается и до внутренних перевозок. Так на "Сапсанах" из Москвы, Петербурга и обратно теперь мало стало ездить пассажиров. Только за полторы недели в начале марта их количество сократилось более чем на 10 тысяч человек, это падение на 13,5 процента."Сапсаны" с маршрута пока не снимают, но несколько поездов из Москвы, Петербурга и обратно временно отменили. Официальная причина – падение спроса из-за эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, отменили часть поездов в Нижний Новгород, Тамбов, Мурманск, Пензу, Смоленск и по ряду других направлений. Вокзалы и перроны заметно опустели.Оценить падение пассажиропотока и убытки в РЖД отказались, но директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин объясняет: возможно перевозчику по итогам всего года удастся избежать финансового провала."По крайней мере, к концу лета или в июле, у нас все это восстановится, — предполагает Михаил Блинкин. — И это мощный отложенный спрос. Народ поедет по всем азимутам, и год будет спасен и по доходам, и по трафикам".На подольской контейнерной площадке, которая одна из крупнейших в столичном регионе, в контейнерах находятся в основном импортные товары из Китая. Они идут с Дальнего Востока. Их путь в идеальных условиях занимает не меньше трех недель. И снижение грузопотока тут почувствовали уже сейчас."Мы ощущаем падение грузопотока где-то на 20-25 процентов по железной дороге контейнеров. Ощутили с этой недели", — рассказывает Распопин."Еще несколько недель назад, две недели назад, грузопоток из порта Владивосток был снижен, — добавляет Герман Маслов. — Сейчас это снижение груза дошло до Москвы. Однако уже загрузка и объемы перевозок из Владивостока в Москву и другие крупнейшие города Российской Федерации растут достаточно быстрыми темпами".Это отскок после паузы, которая была вызвана остановкой заводов в Китае, объясняет Герман Маслов. Его компания занимается контейнерными интермодальными перевозками. Это значит, что грузы они доставляют разным транспортом. Азиатское направление ключевое. Схема следующая: сначала по морю до порта Владивосток, потом по железной дороге."Любые товары производственного назначения, бытового назначения, продукты тоже бывают, но они перевозятся в специализированных контейнерах", — говорит о специфике транспортируемых грузах Распопин.Несмотря на все сложности, общий объем грузоперевозок компании сократился за первый квартал всего на 4 процента. Спад импорта компенсировался ростом экспорта и внутренних перевозок. Эти сегменты прибавили 11 процентов. Однако долго это не продлится, считает Герман Маслов."Мы считаем, что в ближайшие два месяца, в апреле-мае, как минимум, в первую очередь из-за изменения курса доллара и возможного снижения потребительского спроса в России и других странах грузопоток будет снижаться", — прогнозирует Маслов.На европейское направление у компании приходится всего 15 процентов грузопотока, но там сейчас интересная ситуация. С одной стороны, закрыты многие производства, но с другой — заказов на контейнерные перевозки стало больше."Раньше перевозки товаров в Россию, например, в основном осуществлялись фурами, где сидит водитель, — продолжает Маслов. — Он подлежит осмотру или определенным ограничениям, там требуются справки, документы. Но при перевозке контейнера, когда контейнер просто ставится на железнодорожную платформу или на морское судно, этих ограничений нет. И сейчас увеличен спрос именно на контейнерные перевозки, то есть осуществляется переток грузопотока с автотранспорта на контейнер"."Мы считаем, что март мы закроем со снижением заказов до 30 процентов. И дальше, безусловно, снижение будет продолжаться, и апрель, май, июнь, если не поменяется ситуация, то мы можем потерять до 50 процентов наших заказов", — опасается Евгений Шакалиди.Евгений Шакалида, гендиректор компании, которая занимается грузовыми автоперевозками, убытки считает уже сейчас. Европейское направление для них ключевое."Основные проблемы, с которыми мы сейчас столкнулись, это Италия, которая полностью перекрыла движение, очереди при пересечении границ внутри европейских стран достигали до 50 километров и более", — продолжает Шакалиди.Дальнобойщик Олег Соколов недавно вернулся из длительного рейса. 23 дня в пути, 6 тысяч 500 километров."Я проехал Голландию, Германию, Польшу, Белоруссию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан до Душанбе", — перечисляет пункты из своего транспортного листа Олег Соколов.Олег рассказывает, что на европейских трассах стало заметно меньше машин, а в придорожных кафе людей, а вот на границах, наоборот, очереди."Такое устройство, как большой фен женский выглядит, подносят и измеряют у всех температуру. На азиатских переходах еще дополнительную санобработку делают – колеса опрыскивают, часов на 7 где-то у нас была задержка на границе", — добавляет Соколов.Евгений Шакалида рассказывает про другую проблему, когда грузы уже в пути, а европейские заказчики не могут их принять – офисы закрыты, все сотрудники дома, тогда приходится искать транзитные склады в третьих странах."На сегодняшний день у нас есть проблемы с Румынией и есть проблемы с Францией", — отмечает Шакалида.Возникли проблемы и с получением европейских виз для водителей, некоторые консульства приостановили прием заявок, поэтому сейчас компании планируют переключиться на внутренний рынок."На российский рынок очень рассчитываем, — подчеркивает Евгений Шакалида. – Надеемся, что он будет расти, не будет сокращаться".Олег Соколов собирается в очередной рейс, только теперь вместе с маршрутными документами. Ему выдают маску, перчатки и дезинфицирующий раствор.