Владимир Путин подписал 7 апреля указ об отмене утилизационного сбора для временно ввозимых в Pоссию автомобилей.

Владимир Путин подписал 7 апреля указ об отмене утилизационного сбора для временно ввозимых в Pоссию автомобилей.Соответствующий документ с изменениями уже появился на портале правовой информации. Изменения были внесены в закон "Об отходах производства и потребления".После внесенных изменений в пункте 6 статьи 24 часть 1 Федерального закона сказано: "Утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств, которые ввозятся в Российскую Федерацию и помещаются под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)".Ранее в Госдуме приняли поправки по отмене этого утилизационного сбора для "временных" автомобилей. Это решение стало следствием того, что 19 июля 2019 года вышло постановление Конституционного суда, который признал не соответствующим конституции положения закона "Об отходах производства и потребления" об уплате утилизационного сбора.По закону, граждане, временно ввозящие машины в Россию, были обязаны платить сбор на тех же условиях, что и для тех, кто ввозит и растамаживает автомобиль для постоянного использования в стране.По мнению авторов инициативы, кто ввозили машину на время, были вынуждены платить "экономически необоснованный платеж, что свидетельствует о произвольном характере правового регулирования в этой части"