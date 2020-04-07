Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей, которые имеют детей. Документ опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей, которые имеют детей. Документ опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.Согласно документу, необходимо произвести в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей людям, которые проживают на территории страны и имеют право на меры государственной поддержки.Выплаты будут осуществляться на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Лица, которым положены выплаты, вправе обратиться за ними до 1 октября 2020 года.Ранее во вторник, 7 апреля, глава государства провел совещание по ситуации с COVID-19 в режиме видеоконференции. Также президент назвал главный приоритет в борьбе с коронавирусом.