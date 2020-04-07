Владимир Путин обратился к экспертам-вирусологам. Во время пандемии коронавируса COVID-19 он задал им вопрос: можно ли сократить режим нерабочих дней в России? Пока нерабочими днями объявлен период до 30 апреля включительно.

Владимир Путин обратился к экспертам-вирусологам. Во время пандемии коронавируса COVID-19 он задал им вопрос: можно ли сократить режим нерабочих дней в России? Пока нерабочими днями объявлен период до 30 апреля включительно."Очень важно услышать ваше мнение", — подчеркнул президент России, обращаясь к специалистам.Путин поинтересовался прогнозами на ближайшую перспективу, а также подчеркнул, что после эпидемии коронавируса важно обеспечить максимально быстрое восстановление экономической активности. Сам Путин добавил, что пик эпидемии в России пока не пройден, важно избежать повторения чужих ошибок и своих не наделать. Он пошутил, что в последнее время вся страна стала специалистами в области вирусологии, но мнение настоящих экспертов все-таки приоритетнее."Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России", — заявил Путин на совещании по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерами по ее профилактике, которую телеканал "Россия 24" транслировал в прямом эфире.Совещание Путин проводил в режиме видеоконференции из подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Глава российского государства призвал извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.В совещании кроме вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минпромторга Дениса Мантурова, главы Минздрава Михаила Мурашко, помощника президента Максима Орешкина приняли участие руководители и представители научно-исследовательских организаций, занимающимися борьбой с коронавирусом медцентров, а также разработчики вакцин и лечебных методик.На 7 апреля прирост заболеваемости в России за сутки увеличилось на 1154 человека. Всего в России заболевших коронавирусом 7 тысяч 497 человека, 58 пациентов скончались от осложнений, а выздоровели 494 заболевших.