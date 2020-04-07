Пять лесных пожаров ликвидировали в Бурятии за сутки. Это возгорания в Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Еще в двух очагах Бичурского района тушение продолжается. Всего огнем было охвачено 60 га, передает ГТРК Бурятия.

Пять лесных пожаров ликвидировали в Бурятии за сутки. Это возгорания в Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Еще в двух очагах Бичурского района тушение продолжается. Всего огнем было охвачено 60 га, передает ГТРК "Бурятия".В тушении задействовано 17 единиц лесопожарной техники, работают 79 человек, еще 40 направлены из лесной охраны и пожарно-десантных отрядов.Как напоминает республиканское агентство лесного хозяйства, особый противопожарный режим действует практически во всех лесах республики, кроме северных районов. Категорически запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора. Пожароопасные работы нельзя проводить на территориях сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических товариществ. Подобной деятельностью занимаются только специализированные организации.Лесники убедительно просят незамедлительно сообщать о всех очагах возгораний в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии: 8 (3012) 20-44-44.