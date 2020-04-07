Компании и учреждения перевели сотрудников на удаленную работу. За время своей работы Антон Шкаплеров провел в космосе почти 534 дня. Как выдержать долгую изоляцию, космические советы от российского космонавта, Героя России рассказал в эфире телеканала Россия 24.

Компании и учреждения перевели сотрудников на удаленную работу из-за коронfвируса COVID-19. За время своей работы Антон Шкаплеров провел в космосе почти 534 дня. Как выдержать долгую изоляцию, космические советы от российского космонавта, Героя России рассказал в эфире телеканала "Россия 24".- Какие психологические качества нужно иметь, чтобы получить допуск к космическим полетам, которые предполагают вот такую долгую изоляцию?"Я думаю, самое главное, человек должен быть выдержанным, — отвечает Антон Шкаплеров. — Он должен быть мотивирован своей работой. И тогда долгая изоляция пройдет дня него незаметно".- Каким-то образом готовят космонавтов к длительной изоляции, есть ли какие-то методики, потому что сейчас наверняка эти методики могут пригодиться всем нам?"Когда идет отбор космонавтов, у нас самое сложное – это пройти наших психологов, специалистов в космической отрасли, которые по тестам смогут понять, сможет ли этот кандидат в будущем участвовать в длительных космических полетах, находиться в закрытом пространстве, в определенном коллективе, который может быть с тобой по полгода, — поясняет космонавт. — Также у нас есть специальная так называемая сурдокамера, где на 5-6 дней космонавта помещают. В ней нет окон, полная звукоизоляция, и ты под наблюдением находишься врачей, психологов, которые тебе дают различные тесты. Можешь общаться с внешним миром только с помощью набора лампочек, то есть, нажимая зеленые, красные давать ответы. Тебя полностью видят, но ты никого не видишь, ничего не слышишь. Могут поменять день и ночь местами, до трех суток не давать спать. Это такие психологические реальные тесты, которые могут показать, готов ли ты психологически таким длительным полетам в замкнутом пространстве".- То есть, к изоляции можно привыкнуть. Я знаю, что ваш самый долгий полет длился 199 суток. Насколько сложно было это перенести? Понятно, что ваши психологические способности подтверждают то, что вы можете находиться долго в космосе, но тем не менее, насколько сложно перенести такую длительную изоляцию?"Я хочу посоветовать нашим зрителям, во-первых, не впадать в панику, быть позитивными, самое главное – надо понять, что как и космические полеты, любая изоляция рано или поздно закончится, — призывает к оптимизму Антон Шкаплеров. — Как говорится, виден свет в этом туннеле. Второе, надо быть сдержанным, надо уважать родных и близких, с которыми ты оказался в этой самой изоляции, стараться не нервничать, стараться даже какие-то моменты переступать через свое я, чтобы сделать комфортным общение дома. Поэтому я не думаю, что надо прямо к чему-то готовиться и тренироваться. Надо просто собраться. И чтобы время полетело быстро и эффективно, надо занять себя работой, прямо планировать следующий день, следующую неделю даже, ставить перед собой какие-то задачи, вовлекать в это членов своей семьи, обязательно вечером собираться вместе за ужином. за просмотром какого-то интересного фильм. Тогда время пролетит незаметно, как в космосе".- А свободное время себе давать можно?"Я думаю, надо обязательно давать свободное время, — уверен космонавт. — В любом случае, у любого, кто находится с вами рядом, должно быть свое личное время, когда он может заняться тем, чем он хочет. Не обязательно заниматься чем-то по дому или уроками, когда ты можешь поваляться и пообщаться с друзьями, почитать любимую книгу, отвлечься от работы, от повседневных дел дома".- Можете ли дать совет, как поддерживать физическую форму в ограниченном пространстве? Понятно, что в режиме путешествия в космосе физические упражнения несколько иные, но находясь в земных условиях, какие возможны физические упражнения можно делать в ограниченном пространстве?"В космосе мы каждый день занимаемся по два часа физкультурой. У нас есть и беговые дорожки, и велотренажеры, специальные тренажеры, которые заменяют поднятие тяжестей. Но это уже специально сделанные для космической станции, чтобы мы могли по полгода находиться там и не терять физическую форму. Я понимаю, что не у всех телезрителей дома есть тренажер или хотя бы просто турник, но есть достаточно много упражнений, которые можно делать в ограниченном пространстве, то есть на маленькой площади, в обычной комнате, где надо найти место. Просто надо вспомнить, как делали в школе, нас этому учили с детства. Чтобы начать свой день позитивно, с хорошим настроением, я бы всем советовал с утра начинать после подъема с утренней обычной зарядки, которая за 20-30 минут привела бы вас в чувство и мотивировала бы на продуктивный день, который вы должны прожить", — дает всем свои космические советы Антон Шкаплеров.