Новичок футбольного клуба Сочи, чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами поделился впечатлениями от жизни в Российской Федерации.

Новичок футбольного клуба "Сочи", чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами поделился впечатлениями от жизни в Российской Федерации."Сочи меня удивил, это очень красивый город. Я был поражен, увидев заснеженные горы и море в 30 минутах езды друг от друга, – приводит слова Рами РИА Новости со ссылкой на RMC Sport. – Наш стадион тоже очень хороший. Что касается клубной инфраструктуры, то кое-чего нам еще не хватает, потому что "Сочи" молодой клуб. Но на базе есть все, что нужно", – подытожил француз.Рами прошел через академию французского "Лилля", также играл за "Марсель", итальянский "Милан", испанскую "Валенсию" и турецкий "Фенербахче", из которого на правах свободного агента в феврале перешел в "Сочи".Адиль в текущем сезоне в составе стамбульского клуба сыграл семь матчей, а за российскую команду сыграть еще не успел. "Сочи" после 22 туров РПЛ с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.Напомним, чемпионат России, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.