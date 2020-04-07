Агрессивные планы по захвату других планет вряд ли помогут развитию международного сотрудничества. История помнит ситуации, когда одна страна решила захватить новые территории. Все помнят, что из этого вышло.

Агрессивные планы по захвату других планет вряд ли помогут развитию международного сотрудничества. История помнит ситуации, когда одна страна решила захватить новые территории. Все помнят, что из этого вышло. Так заместитель генерального директора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев прокомментировал указ президента США Дональда Трампа о поддержке освоения ресурсов на Луне и других космических объектах.«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество» – зам. генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев — https://t.co/r7LLyH4vsH pic.twitter.com/FGpcXz47hi— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 7, 2020Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, предложил разобраться, как связаны два принятых сегодня указа Трампа: об освоении Луны и о вводе чрезвычайного положения в США из-за коронавируса COVID-19.Трамп издал два указа:1. О фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел2. О чрезвычайном положении в США из-за коронавирусаПытаемся понять, как эти указы связаны меж собой... https://t.co/Ybnu8fnIwe— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 7, 2020Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты не рассматривают космос как глобальное достояние. Граждане США должны иметь право добывать и использовать ресурсы на других небесных телах.