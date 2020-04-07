Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19.В Екатеринбург уже прибыл самолет из столицы Киргизии Бишкека. Он доставил на родину 35 человек. Также в Нижнем Новгороде в ближайшее время сядет лайнер из Дакки, столицы Бангладеш. На его борту — 178 пассажиров, сообщает "Россия 24".Компания "Аэрофлот" завтра, 7 апреля, планирует выполнить вывозные рейсы из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика.В настоящее время "Аэрофлот" ожидает получение разрешений на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7, 8 апреля. Информация об этом будет размещена на сайте.Ранее правительство России утвердило порядок оказания помощи гражданам страны, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.