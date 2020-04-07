До полутора тысяч россиян будет вывезено 7 апреля из Бангкока, Токио, Алжира и Сеула. Кроме того, днем борт Аэрофлота должен вывезти из Москвы в Нью-Йорк американцев.

До полутора тысяч россиян будет вывезено 7 апреля из Бангкока, Токио, Алжира и Сеула, сообщили в пресс-службе правительства России.По данным Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны, будут совершены семь рейсов: четыре – из Бангкока в Москву, Петербург, Новосибирск и Иркутск, один — из Алжира в Москву, один – из Токио во Владивосток и один из Сеула в Хабаровск.Рейсы выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Аврора" и KlasJet, передает РИА Новости.Накануне, 6 апреля, двумя рейсами (из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород) были вывезены 213 россиян.Кроме того, посольство США в России сообщило, что 7 апреля вылетит вывозной рейс Москва — Нью-Йорк. На нем Россию должны покинуть американцы, передает "Интерфакс".О запросе разрешения на выполнение этого рейса сообщил "Аэрофлот". Как написала в своем "Твиттере" представитель посольства США в Москве Ребекка Росс, "любой, забронировавший билет на рейс, отмененный 3 апреля, автоматически бронируется на рейс 7 апреля в 14:15".В "Аэрофлоте" также сообщили, что возможность приобретения билетов для дополнительных пассажиров откроется немедленно, последняя регистрация на рейс — в 13:00 (по московскому времени).Дополнительные вопросы Росс адресовала "Аэрофлоту". Она также добавила, что "представительство США в России продолжает планировать специальные чартерные рейсы, запланированные на 9 апреля".В то же время посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что числа заявок на вылет россиян из США в связи коронавирусной инфекцией пока недостаточно для направления даже одного самолета.Дипломат напомнил, что каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, надо зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги", но пока это сделали немногие.Ранее пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву, но он был отменен.Ранее правительство России сообщило, что с 6 апреля РФ возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран,