Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.По указу президента РФ дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы."Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", — сообщили в Роструде​​​ (цитата ТАСС).Это касается и оклада, и сдельной платы — с 4 апреля по 30 апреля эти дни оплачиваются согласно нормативам работодателя.В России дни с 30 марта по 3 апреля были объявлены нерабочими с сохранением зарплат, а 2 апреля режим нерабочих дней продлен до 30 апреля. Эти "длинные выходные" позволят снизить распространение коронавируса в России.Эпидемию коронавируса в России за счет мер властей пока удается сдержать от взрывного роста, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.Главный приоритет в работе российских властей сейчас защита жизни и здоровья граждан, заявил президент Владимир Путин. "В стране до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся, и это необходимо для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции, как считают специалисты", — отметил глава государства, подчеркнув, что вся работа будет строиться исходя из этого.Он подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным. Также президент выразил надежду, что порядок и безопасность в период пандемии будут обеспечены,