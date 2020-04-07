Облигации федерального займа и российский рубль демонстрируют позитивную динамику на фоне ожиданий возобновления аукционов по продаже госдолга.

Облигации федерального займа и российский рубль демонстрируют позитивную динамику на фоне ожиданий возобновления аукционов по продаже госдолга.Доходности ОФЗ приближаются к минимумам за месяц, то есть большая часть потерь на долговом рынке России уже отыграна.Российская валюта укрепляется уже четвертую сессию подряд на фоне ожиданий встречи нефтедобывающих стран, где может быть принято решение о кардинальном сокращении добычи.Этот шаг должен помочь стабилизировать рынок. Первый эффект уже есть: котировки от своих минимумов выросли на примерно на треть.Как отмечает агентство Bloomberg, регистрация Минфином нового 10-летнего выпуска облигаций с плавающей ставкой может указывать на возможное возобновление аукционов ОФЗ уже в среду, такое мнение озвучили аналитики "ВТБ Капитала" и ФК "Уралсиб".Такого мнения придерживаются и в других банках."В последние дни на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти и повышения риск-аппетита инвесторов в российские активах начали наблюдаться поступательные покупки, — отмечает аналитик "Росбанка" Евгений Вертипорох. — Доходности и рыночные настроения уже находятся на приемлемом уровне и подходят для возобновления аукционов"."Покупки российского долга могут продолжиться по мере восстановления нефтяных котировок и нормализации эпидемиологической ситуации в мире", — приводит Bloomberg эксперта "Росбанка".Тем временем информационное пространство заполняется различной информацией о предстоящей онлайн-встрече ОПЕК+.Страны обсуждают сокращение добычи нефти в рамках новой сделки с мая до конца июля 2020 года как минимум, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК."Три месяца. Я думаю, сделка может быть заключена с мая, так как поставки на апрель уже расписаны", — сказал ТАСС высокопоставленный собеседник в организации. Другой источник добавил, что четкого срока пока не установлено, но "это точно будет дольше, чем до июня".Напомним, что после развала сделки ОПЕК+ в марте, в конце месяца, на фоне обвального падения цен на нефть партнеры решили возобновить консультации и привлечь к совместным действиям и других производителей из стран G20. Переговоры состоятся 9 апреля в режиме видеоконференции.