Руководство футбольного Локомотива заявило о готовности начать сокращение зарплат менеджерскому составу клуба в связи с перерывом в соревнованиях. Единогласное решение принято всем менеджментом клуба.

Руководство футбольного "Локомотива" заявило о готовности начать сокращение зарплат менеджерскому составу клуба в связи с перерывом в соревнованиях. Единогласное решение принято всем менеджментом клуба.На финансовые потери готов пойти генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе, оклад которого на время перерыва снизится на 40 процентов, сообщают "Известия". Зарплата исполнительного директора "железнодорожников" Айваза Казиахмедова снизится минимум на 25 процентов.В свою очередь, процент удержанной суммы руководителя скаутской службы Алексея Лосюка и всех начальников структурных подразделений еще находится на стадии согласования.В общей сложности изменения в доходах затронет 15 топ-менеджеров "Локо". Рядовых сотрудников клуба понижение заработка не коснется.Напомним, что ряд футбольных клубов России пошел на урезание зарплат футболистам. Среди них "Спартак", "Динамо", "Зенит", "Рубин" и "Крылья Советов". В "Локомотиве" вопрос сокращения выплат футболистам еще не поднимался.