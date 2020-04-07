Два крупнейших российских благотворительных фонда — Подари жизнь и Русфонд — решили объединить свои усилия для более эффективной помощи больным детям.

Два крупнейших российских благотворительных фонда — "Подари жизнь" и Русфонд — решили объединить свои усилия для более эффективной помощи больным детям. Теперь собирать деньги для пациентов НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева будет не только фонд "Подари жизнь", изначально созданный для его поддержки, но и Русфонд."Одни мы не справляемся со всем потоком просьб о помощи. Но не хотим никому отказывать. Поэтому и было принято решение о сотрудничестве с Русфондом", — объясняет директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.Русфонд возьмет на себя пациентов, которым требуется трансплантация костного мозга: больных лейкозом, врожденными иммунодефицитами, орфанными заболеваниями."Для нас это важное соглашение. Ежегодно мы собираем до 150 миллионов рублей детям, больным раком крови, и ребятишкам с орфанными заболеваниями, чье спасение зависит от пересадки костного мозга", — отметил президент Русфонда Лев Амбиндер.Первым пациентом Центра имени Дмитрия Рогачева, которому поможет Русфонд, станет мальчик 2018 года рождения с синдромом Вискотта-Олдрича. Лечится это заболевание с помощью пересадки костного мозга."Проблема синдрома Вискотта-Олдрича — отторжение трансплантата. Минимизировать осложнения поможет препарат мозобаил, он стоит 500 тысяч рублей", — рассказала директор медицинских программ "Подари жизнь" Наталия Иваницкая.