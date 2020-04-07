В связи с эпидемиологической обстановкой с 7 апреля 2020 года сокращается движение пассажирских поездов, 53 поезда будут временно отменены, 37 поездов меняют график движения.

В связи с эпидемиологической обстановкой с 7 апреля 2020 года сокращается движение пассажирских поездов, 53 поезда будут временно отменены, 37 - меняют график движения.Изменения коснутся и поездов "Сапсан". Теперь из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут ежедневно отправляться на 3 пары поездов меньше.Как пишет газета "Гудок", чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, билеты в поезда будут продаваться, учитывая размещение пассажиров с дистанцией от 1 метра.В вагоны СВ, как и прежде, будут продаваться по два билета. В купейные вагоны — по два места вместо четырех. Если едет семья, ограничение применяться не будет.В плацкартные вагоны — по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно.В сидячих вагонах пассажиры также будут рассажены друг от друга. Если в вагоне по два ряда двухместных кресел — пассажирам продадут только места у окна. В вагонах, где в ряду по три кресла — у окна и у прохода.