Благодаря устойчивому снижению заболеваемости коронавирусом в Бельгии власти приняли решение ослабить карантинные меры. Тогда как соседняя Франция, наоборот, не справляется с эпидемией и ужесточает карантин. Почему так происходит, рассказала в эфире программы 60 минут корреспондент ВГТРК из Брюсселя Анастасия Попова.

Благодаря устойчивому снижению заболеваемости коронавирусом в Бельгии власти приняли решение ослабить карантинные меры. Тогда как соседняя Франция, наоборот, не справляется с эпидемией и ужесточает карантин. Почему так происходит, рассказала в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК из Брюсселя Анастасия Попова."Страны находятся рядом, но в них разные меры безопасности", — отметила журналист. По ее словам, бельгийцы очень дисциплинированы. Они перестраховываются — продолжают сидеть дома даже после того, как им разрешили выходить на прогулки. Французы же устраивают массовые выходы в парки, несмотря на все запреты и стремительный рост числа заболевших.И если Бельгия насчитывает чуть больше 20 тысяч инфицированных СOVID-19, то во Франции статистика жуткая — их почти 100 тысяч по больницам, не считая домов престарелых, где массово гибнут люди от вируса."Явно, что Франция не справляется, поэтому там всерьез думают о новых мерах карантина. Например, в Париже на улице уже нельзя будет заниматься спортом с 10.00 до 19.00", — рассказала собкор.Между тем Попова отметила, что в Бельгии несколько дней подряд снижается количество заболевших. За последние сутки их насчитывается около 420 человек, при этом 300 выздоровели и вышли из больниц. Это говорит о том, что динамика замедлилась."В стране считается, что уже достигнуто то самое плато, которое позволяет постепенно ослаблять карантин", — подчеркнула журналист.Она отметила, что теперь в стране разрешено выходить на прогулки всей семьей, брать с собой маленьких детей, выезжать на машинах с пожилыми родственниками и прогуливаться, соблюдая дистанцию.Также открываются магазины телекоммуникаций, строительных и медицинских товаров, куда можно приходить по одному. Разрешены свадьбы, где могут присутствовать только молодожены и свидетели, и похороны с допустимыми 15 людьми."Пока запрещено семьями выезжать на отдых в горы и к морю на целый день", — уточнила Попова."В целом, жизнь в Бельгии постепенно возвращается к норме", — подытожила Анастасия Попова.Всего в мире на 7 апреля количество заболевших коронавирусом — более 1 миллиона 300 тысяч. Число выздоровевших людей с начала эпидемии – 286655. От вируса скончались 74808 человек.