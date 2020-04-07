Самое крупное на данный момент исследование детей, инфицированных коронавирусом нового типа, показало, что у них заболевание проходит практически бессимптомно. Также рассказываем, что общего у пациентов-мужчин и пациентов-детей, и какие выводы из этого сделали учёные.

Самое крупное на данный момент исследование детей, инфицированных коронавирусом нового типа, показало, что у них заболевание проходит практически бессимптомно. Также рассказываем, что общего у пациентов-мужчин и пациентов-детей, и какие выводы из этого сделали учёные.Работу провели учёные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Исследователи проанализировали 2572 истории болезней пациентов в возрасте до 18 лет. Данные охватывали период с 12 февраля по 2 апреля 2020 года.Первое важное заключение учёных: дети реже взрослых демонстрируют симптомы заболевания. Так, заражения коронавирусом нового типа, которые приходились на детей, составили всего 1,7% от всех зарегистрированных случаев заболевания. И это притом, что 22 процента населения США составляют дети.Среди 2500 проанализированных случаев лихорадка, кашель и проблемы с дыханием развились у 73% маленьких пациентов. Если же рассматривать появление тех же симптомов среди заболевших в том же временном периоде взрослых (возраст 18-64 года), то они были выявлены у 93% пациентов.Эти данные подтверждают полученные ранее в Китае (было проанализировано 2143 случая болезни у детей). Тогда исследователи также сделали вывод, что у большинства инфицированных детей (более 90%) симптомы либо умеренные, либо вовсе отсутствуют.Впрочем, это, конечно, не означает, что у детей болезнь никогда не протекает в серьёзной форме. Так, 147 американских детей были госпитализированы, пятнадцати потребовалась интенсивная терапия и трое из них в итоге умерли. Впрочем, истинные причины их смерти специалистам CDC ещё только предстоит установить.Кроме того, самый высокий уровень госпитализации продемонстрировали младенцы (из 95 таких были отправлены в больницы 62% малышей). Что же касается детей старше одного года, то среди них госпитализировали максимум 14% заболевших."Мы знаем, что иммунная система детей по мере их взросления изменяется. В первый год жизни она недостаточно крепка и не может отвечать [на инфицирование] так же хорошо, как у детей более старшего возраста и взрослых", — поясняет доктор Ивонн Мальдонадо (Yvonne Maldonado), председатель комитета по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии в интервью изданию Time.Учёные пока не знают, почему у детей болезнь проявляет себя по-другому. Но, вероятно, дело в том, что организм детей не порождает так называемый цитокиновый шторм (агрессивный ответ иммунной системы на заражение), который наблюдается у многих взрослых с проблемами с дыханием.Что же касается мужчин, то, согласно данным ВОЗ на 20 марта 2020 года, среди скончавшихся от коронавируса нового типа в Западной Европе значатся 70% представителей сильного пола.Исследование, проведённое в пяти странах, показало, что у мужчин, которым был поставлен диагноз COVID-19, шансы скончаться от болезни на 50% выше, чем у женщин с тем же диагнозом. Также среди подхвативших SARS-CoV-2 жителей Италии 58% составили именно мужчины. Эксперты тогда предположили, что дело в том, что мужчины в целом реже соблюдают правила гигиены, больше курят и в целом заботятся о своём здоровье хуже (чаще имеют не диагностированные заболевания), чем женщины.Тот факт, что среди инфицированных американских детей 57% составили мальчики, наводит учёных на мысль, что дело всё же не в гигиене или болезнях, а в некой биологической предрасположенности сильного пола к подобным заболеваниям.В изученный специалистами период времени от COVID-19 погибло три ребёнка. В то же время среди взрослых умерло 5443 человека.Фото Global Look Press.Добавим, что, несмотря на большой охват, данные выводы также считаются предварительными. Например, известно, что для 2572 проанализированных болезней данные о симптомах были собраны только в 9,4% случаев. О госпитализации или же её отсутствии сообщалось лишь в 33% случаев."В целом мы должны быть очень осторожны, — отмечает Мальдональдо. — Мы действительно пока ещё не знаем, с чем имеем дело".Кроме того, стоит вспомнить, что все бессимптомные больные представляют опасность для окружающих. И дети не исключение.Добавим, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что первое лекарство от COVID-19 готово к испытаниям на людях. Также мы писали о том, что SARS-CoV-2 передаётся от матери к новорождённому, сколько времени коронавирус нового типа может выживать на разных поверхностях и на какое расстояние распространяться при кашле и чихании заражённого человека.