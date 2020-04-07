Во многих регионах, чтобы остановить распространение инфекции, ужесточают меры по борьбе с ней. Власти некоторых областей, например, ограничивают въезд. На трассах ставят санитарные КПП. А приезжающих из столицы, где коронавирусная обстановка сейчас наиболее сложная, - отправляют на карантин.

Во многих регионах, чтобы остановить распространение инфекции, ужесточают меры по борьбе с ней. Власти некоторых областей, например, ограничивают въезд. На трассах ставят санитарные КПП. А приезжающих из столицы, где коронавирусная обстановка сейчас наиболее сложная, — отправляют на карантин.Из аэропорта на карантин. Пассажиры рейса Москва — Томск получают багаж. При вместимости самолета более 100 человек, прилетели около 40. Их встречают не родственники — врачи и полиция, чтобы вручить постановления. Только после этого — домой, на двухнедельную самоизоляцию."Было установлено, что больше всего заболевших находится на территории Москвы и Московской области. И города Санкт-Петербург, в связи с этим все прибывающие граждане, с 6-го апреля находиться на 14-дневной изоляции Егор Медведь, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Томской областиПассажиров столичных рейсов будут изолировать и в Красноярском крае. Жители региона отправятся по домам, а тех, кто следуют через регион транзитом — поместят в обсервацию. Следить за соблюдением режима будут полицейские.На изоляцию по решению суда. В Томске мужчину отправили в обсерватор принудительно. Он вернулся в страну 2 апреля и не стал соблюдать карантин. Вместо этого отправился путешествовать по России — проехал через несколько регионов. Задержали на КПП полицейские. Нарушителю — помимо двухнедельной изоляции — грозит штраф до 40 тысяч рублей.Такие контрольно-пропускные пункты появились во многих регионах страны. На дорогах Югры дежурят медики. И полиция. Специалисты интересуются целью поездки, измеряют температуру. На въезде в Нижневартовск — теперь гигантская пробка. Водители не скрывают эмоций.Помимо замера температуры водителей и проверки документов, проводят и дезинфекцию машин в Вилючинске.На юге Мурманской области установили три блок-поста. Там проблема — туристы. К семужьим рекам и богатым на другую рыбу озерам – рвутся, несмотря на уговоры побыть дома.Жесткий режим самоизоляции действует на Кубани. Меры вынужденные. Их ввели после того, как за одну теплую мартовскую неделю на территорию региона въехало 600 тысяч машин! Проверить каждую — возможности нет. Однако, если эпидемическая обстановка будет хорошей, с 12 апреля жителям региона разрешат свободно передвигаться внутри городов. При этом некоторые предприятия — в частности сельскохозяйственные — свою работу не останавливали, несмотря на карантин. Весеннюю посевную никто не отменял.В Ярославской области с сегодняшнего дня разрешили работу около полусотне предприятий. Фармацевтические, производящие медицинские расходники, сельхозпредприятия, которым пора начинать посевную, строительные, выполняющие работы но нацпроектам. Откроются и МФЦ, которые будут работать по предварительной записиКакие ограничения вводить на время пандемии — решают регионы. В Татарстане уже работает система смс-пропусков. Подобную вводят и в Приморье. Она должна заработать уже завтра. В Нижнем внедрили QR-коды, но за их отсутствие пока штрафов нет. Власти все же больше надеются не на умную систему контроля, а на сознательность граждан.