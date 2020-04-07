Samsung готовит новые беспроводные наушники, напоминающие по форме фасолины

Компания Samsung, выпустившая новую версию беспроводных наушников Galaxy Buds только в феврале, уже работает над обновлением. Как ожидается, следующая модель получит совершенно другую форму, похожую на фасолину.Об этом изданию WinFuture сообщил Роланд Квандт, ранее хорошо зарекомендовавший себя в качестве надежного источника утечек. Необычное акустическое оформление должно повысить качество звучания: два драйвера, которые будут направлять звук прямиком в ушной канал, разместятся в нижней части, а вся прочая электроника - в верхней части.Также, по данным наводчика, новинку Samsung снабдят тремя микрофонами - как у Galaxy Buds+. Выйдет она под номером модели SM-R180.Судя по рендерам, новые наушники Samsung повторяют форму ушной раковины. Однако насколько плотно они будут прилегать, и комфортно ли их будет носить во время занятий спортом, сказать трудно. Кроме того, компактный размер - 2,5 мм в высоту - оставляет не так много места для аккумулятора.Выйти новые Galaxy Buds могут летом этого года. Возможно, их покажут вместе с обновленной линейкой планшетофонов Galaxy Note20.Свою последнюю модель беспроводных "ушей" Samsung представила 11 февраля. Galaxy Buds+ звучат громче - за счет увеличенного на 40% размера динамиков - и дольше работают от аккумулятора. Кроме того, время непрерывного прослушивания музыки выросло почти вдвое - с 6 до 11 часов.