В Индии полиция ведет расследование в отношении разместивших на сайте частных объявлений сообщение о продаже Статуи единства — самой большой статуи в мире, возведенной в индийском штате Гуджарат.

В Индии полиция ведет расследование в отношении разместивших на сайте частных объявлений сообщение о продаже "Статуи единства" — самой большой статуи в мире, возведенной в индийском штате Гуджарат, передает "Интерфакс".На сайте появилось объявление: "Чрезвычайно! Продается "Статуя единства", поскольку необходимы средства для больниц и на медицинское оборудование".Авторы просили за статую 3 миллиарда индийских рупий ($39,5 млн). Полицейские ведут поиски разместивших объявление.