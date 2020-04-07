В начале марта АвтоВАЗ заявил о начале серийного выпуска хэтчбека Lada Xray Cross в самой дорогой версии Instinct, которая отличается стилистическим оформлением и мультимедийной платформой от Яндекса. И вот теперь стала известна ее цена и сроки начала продаж.

В начале марта АвтоВАЗ заявил о начале серийного выпуска хэтчбека Lada Xray Cross в самой дорогой версии Instinct, которая отличается стилистическим оформлением и мультимедийной платформой от Яндекса. И вот теперь стала известна ее цена и день начала продаж.По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства. Продажи стартуют 30 апреля.Xray Cross Instinct получит контрастную черную крышу, накладки на зеркала заднего вида черного цвета и черные же колесные диски R17 c "алмазной шлифовкой". В интерьере такой "Лады" тоже появился новый декор в виде черных глянцевых ручек, логотипов с названием версии и специальной обивки сидений.В медиасистеме Яндекса присутствует браузер для выхода в интернет. Онлайн-соединение всех приложений обеспечиваетcя модемом 4G.Впрочем, главным приобретением "Инстинкта" все же стал мультимедийный комплекс Яндекс.Авто с интерфейсом последнего поколения, голосовым помощником "Алиса" и увеличенным до 8 дюймов экраном.Цифровая платформа уже включает в себя такие сервисы, как Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и Яндекс.Заправки.