Форвард футбольной сборной Чили Алексис Санчес – один из самых переоцененных игроков мира. В английском Манчестер Юнайтед у нападающего контракт с окладом в 500 тыс. фунтов стерлингов в неделю и рассчитан он до лета 2022 года. А играет чилиец так средне, что в этом году был сдан в аренду.

Форвард футбольной сборной Чили Алексис Санчес – один из самых переоцененных игроков мира. В английском "Манчестер Юнайтед" у нападающего контракт с окладом в 500 тыс. фунтов стерлингов в неделю и рассчитан он до лета 2022 года. А играет чилиец так средне, что в этом году был сдан в аренду.Санчес играет на правах аренды в итальянском "Интере", где в принципе им вполне довольны, но "нерадзурри" не в состоянии выкупить форварда как раз из-за размера его зарплаты. Так что, скорее всего чилиец в следующие два года останется в "МЮ". И, к слову, по сообщению источника ESPN, игрок не намерен соглашаться на снижение зарплаты, поэтому его трансфер в другой клуб практически невозможен.