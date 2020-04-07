Прибыль Сбербанка до уплаты налога на прибыль выросла на 3,4% и составила 270,0 миллиардов руб., сообщается в пресс-релизе банка.

Прибыль до уплаты налога на прибыль Сбербанка в марте увеличилась на 3,4% до 270,0 миллиардов руб. Чистая прибыль выросла на 0,2% до 218,7 миллиарда руб., сообщается в пресс-релизе крупнейшего в стране банка.Активы в марте увеличились на 5,8% до 29,7 триллиона руб.В марте Сбербанк выдал рекордное количество кредитов для бизнеса – 1,15 триллиона руб. За квартал выдано 3,2 триллиона руб. кредитов, что на 31% больше, чем год назад. Портфель за месяц вырос на 0,4% без учета валютной переоценки до 14,4 триллиона руб. Весь рост обеспечен кредитованием в рублях, отметили в банке.Март стал рекордным и по выдаче кредитов населению. Сбербанк выдал розничных кредитов на 315 миллиардов руб. – это рекорд для марта. С начала года россиянам выдано более 850 миллиардов руб., что на 20% больше, чем год назад. Кредитный портфель населения за месяц вырос на 1,1% до 7,5 триллиона руб.Чистая прибыль Сбербанка по МСФО с учетом сделки по продаже турецкого Denizbank увеличилась в 2019 году на 1,6% в годовом выражении до 845 миллиардов руб. против 831,7 миллиарда руб. в 2018 году. Чистая прибыль без учета продажи Denizbank составила 914,8 миллиарда руб. (+10,1%) против 831,2 миллиарда руб. в 2018 г.Сбербанк намерен направить 50% чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов за 2019 год, выплаты могут составить 422,5 миллиарда руб. Таким образом, бюджет может получить 211,25 миллиарда руб.Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос в 2019 году на 16,8% до 7,884 триллиона руб. Корпоративный портфель сократился на 3,2% до 13,865 триллиона руб. При этом корпоративный кредитный портфель (без учета курсовых колебаний) в реальном выражении увеличился на 2,8%.Общий кредитный портфель вырос на 3,2% до 21,8 триллиона руб. Активы Сбербанка к 31 декабря 2019 года составили 29,959 триллиона руб. (-4%). Средства физических лиц в банке увеличились на 5,3% до 14,21 триллиона руб., средства юрлиц сократились на 0,5% до 7,365 триллиона руб.