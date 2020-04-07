Американские законодатели призвали министерство финансов уточнить и упростить государственную программу кредитования малого бизнеса, услышав жалобы местных предприятий, передает Reuters.

Американские законодатели призвали министерство финансов уточнить и упростить государственную программу кредитования малого бизнеса, услышав жалобы местных предприятий, передает Reuters.Несколько демократов направили письма министру финансов США Стивену Мнучину и администратору малого бизнеса Йовите Каррансе, в которых говорилось, что предприятия и банки могут пострадать от программы в ее нынешнем виде, поэтому ее необходимо скорректировать.Они сказали, что некоторые компании изо всех сил пытались понять, имеют ли они право на получение кредитов, а другие оказались фактически заморожены, поскольку банки расставили приоритеты в заявлениях от своих уже имеющихся клиентов."Я обеспокоен тем, что вы не смогли быстро настроить программу ГЧП, чтобы эти предприятия могли получать это финансирование целесообразным и справедливым образом", — написали сенаторы Элизабет Уоррен и Эд Маркей в письме."Малые предприятия подвергаются серьезному риску неизбежного краха, и вы должны действовать быстро, чтобы они быстро получили необходимую помощь. Каждый потерянный день имеет значение", — отметили демократы.Жалобы со стороны конгресса поступили после первых нескольких дней работы программы, которая столкнулась с рядом технических проблем и путаницей в оформлении документов.Стремление принять план спасения как можно быстрее привело к тому, что правительству пришлось в спешном порядке добавлять изменения в программу, которая подвергалась изменениям по мере обработки заявлений на займы. Казначейство ранее опубликовало еще один документ, направленный на ответы на частые вопросы о программе.Программа была предназначена для быстрого распределения помощи в размере $350 миллиардов среди малых предприятий в рамках пакета экономической помощи в общем объеме $2,3 триллиона.Программа была запущена всего через неделю после того, как этот пакет стал законом, но из-за скорости банки не могут обрабатывать заявки на кредиты, в то время как заемщики спешат требовать часть первой помощи.Ранее директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу заявил, что в рамках этой программы уже было выделено $50 миллиардов на примерно 178 тысяч кредитов.Но многие банки еще не распределили эти средства, так как они ожидают от заемщиков заполнения специальных документов, сообщают представители отрасли.