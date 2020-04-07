Нескучный карантин: в соцсетях набирает популярность хэштег ИЗОизоляция. Пользователи делятся самыми невероятными идеями, как весело провести время, не нарушая режим самоизоляции. Например, можно воплотить в жизнь сюжеты с полотен великих художников.

Нескучный карантин: в соцсетях набирает популярность хэштег "ИЗОизоляция". Пользователи делятся самыми невероятными идеями, как весело провести время, не нарушая режим самоизоляции. Например, можно воплотить в жизнь сюжеты с полотен великих художников.Хорьки упорно отказываются быть горностаями, но дама не сдается. Вместо платья — покрывало, вместо бус — USB-шнуры. Возможно, натурщица так и выглядела бы, рисуй ее Леонардо да Винчи в наше время. Или даже вот так: та же дама, но уже с кошкой, и даже с мягкой игрушкой.Что называется, самоизоляция на выдумки хитра. И если мир захватил вирус, то просторы интернета — культурный флешмоб. За время всеобщего карантина появились десятки тысяч новых репродукций великих картин."Я, как корреспондент на самоизоляции, решила тоже участвовать. Условие лишь одно: в качестве реквизита использовать можно только то, что есть у вас дома. Поэтому мой бант сделан из маски для сна (такие обычно выдают в самолетах), из фруктов нашла яблоко и сливы. И вот "Девочка с персиками" Серова в моем исполнении готова", — говорит корреспондент ВГТРК Ольга Турчанинова.Чем сложнее мизансцена, тем причудливее декорации. В тренде туалетная бумага — ее запасы после ажиотажных закупок (если не сравнивать с гречкой), кажется, неиссякаемы, как и фантазия людей.- Нам было нужно: фрукты, курица, исполняющая роль дичи, электрический чайник.Щелчок фотоаппарата, и центральная фигура этого "Голландского натюрморта", как и полагается, отправится на бульон. А чтобы перевоплотиться в "Царевну-лебедь" Михаила Врубеля потребовался целый рулон упаковочной пленки, оставшейся после ремонта. Хорошо хоть корону можно съесть.Великие творения в современном исполнении российские пользователи публикуют под хештэгом "ИЗОизоляция". К флешмобу присоединяются и музеи. Эрмитаж — один из первых."Уже можно подвести итоги: в лидерах полотна Рембранта, Матиса и Пикасо. Друзья, включайтесь в эту важную работу, изучайте искусство, создавайте шедевры", — обращается ко всем Юрий Молодковец, художник-фотограф Эрмитажа.Впрочем, пользователи пошли дальше и даже начали копировать советские плакаты. Московская семья на карантине нашла себе занятие: трудится над изображением с актуальным нынче названием: "Скорее бы понедельник и снова на работу".Флешмоб только набирает обороты и в России, и в мире. И теперь уж точно понятно: после всеобщего карантина людей разбирающихся в искусстве станет больше.