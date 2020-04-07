В качестве основной версии взрыва в жилом доме в подмосковном Ореховое-Зуеве ГСУ СКР по Московской области рассматривает неосторожное обращение с бытовым газом.

В качестве основной версии взрыва в жилом доме в подмосковном Ореховое-Зуеве ГСУ СКР по Московской области рассматривает неосторожное обращение с бытовым газом.Во время осмотра места происшествия следствием обнаружены и изъяты из разрушенных квартир газовое оборудование и фрагменты газовых труб. Будут проведены взрывотехническая и судебно-медицинские экспертизы.По данным следствия, рассматривается несколько причин произошедшего, однако основная — неосторожное обращение с бытовым газом.