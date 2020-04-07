Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении отца, который оставил коляску с ребенком возле подъезда на ночь. Как сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве, молодому человеку инкриминируется оставление в опасности (статья 125 УК РФ).

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении отца, который оставил коляску с ребенком возле подъезда на ночь. Как сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве, молодому человеку инкриминируется оставление в опасности (статья 125 УК РФ).Инцидент произошел в Новой Москве 4 апреля. 23-летний житель Щербинки, будучи нетрезвым, оставил около дома коляску с маленьким сыном, завернутым в куртку. Коляска простояла там до утра, пока ее не обнаружил идущий на работу сосед. Он и обратился в полицию.Ребенка, проведшего ночь на улице, осмотрели врачи. Они заключили, что здоровью мальчика ничто не угрожает, после этого младенца передали матери. В ее отношении составили протокол о несоблюдении родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ). Что касается отца, то его в ближайшее время доставят к следователям.5 апреля сообщалось, что накануне вечером родители гуляли с ребенком около дома и употребляли спиртное. В какой-то момент мать поднялась в квартиру, а отец остался с младенцем на улице. Домой в тот вечер он так и не вернулся.По данным РИА Новости, семья, где помимо брошенного мальчика воспитывается еще несколько детей, не состояла на учете. Информацию о случившемся правоохранители передали в органы опеки. Сотрудники соцзащиты провели проверку и выяснили, что в квартире созданы все необходимые условия для проживания детей. Тем не менее, Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что держит данную ситуацию на контроле. По ее словам, здесь "налицо неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка".