Чемпионка России по плаванию, член олимпийской сборной страны Ксения Верещагина умерла на 33-м году жизни. Спортсменка скончалась после продолжительной болезни, но с пандемией коронавируса ее смерть не связана, сообщает источник во Всероссийской федерации плавания.

Чемпионка России по плаванию, член олимпийской сборной страны Ксения Верещагина умерла на 33-м году жизни. Спортсменка скончалась после продолжительной болезни, но с пандемией коронавируса ее смерть не связана, сообщает источник во Всероссийской федерации плавания.Верещагина – воспитанница Кирово-Чепецкой школы плавания, член сборной России, мастер спорта международного класса. Впервые в национальную команду она вошла в 2000 году, а в 2006-м стала чемпионкой страны на дистанции 200 метров брассом. Входила в состав сборной России на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине.