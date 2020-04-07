Следственный комитет России возбудил уголовное дело за фейковую новость в соцсетях о том, что новый коронавирус COVID-19 якобы был создан в России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело за фейковую новость в соцсетях о том, что новый коронавирус COVID-19 якобы был создан в России.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.По ее словам, уголовное дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", было возбуждено после того, как один из пользователей Twitter опубликовал в своем микроблоге видеоролик, в котором заявил, что коронавирус COVID-19 якобы был создан в государственном научном центре "Вектор", а затем путем взрыва умышленно распространен на территории России и Китая.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицировано 1 миллион 364 тысячи человек, выздоровели более 293 тысячи, умерли более 76 тысяч.В России зафиксированы 7497 случаев заболевания коронавирусом, из них 1154 за последние сутки. Вылечились 494 человека, скончались 58.