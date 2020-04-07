Видео, которое, как говорится, взорвало российскую медиасферу и уже успело уйти в народ. Запись трансляции заседания Совета по инвестиционной деятельности - при правительстве Сахалинской области. Общались - в формате видеоконференции, что продиктовано коронавирусными обстоятельствами.

Видео, которое, как говорится, взорвало российскую медиасферу и уже успело уйти в народ. Запись трансляции заседания Совета по инвестиционной деятельности — при правительстве Сахалинской области. Общались — в формате видеоконференции, что продиктовано коронавирусными обстоятельствами.Звучит, пожалуй, не очень увлекательно. Однако тысячи просмотров подтверждают нетипичную для подобных роликов популярность. Хотя, справедливости ради, весь ажиотаж тут — из-за одного конкретного, непродолжительного эпизода. В главной мужской роли — мэр Южно-Сахалинска Вячеслав Власенко.В главной женской — его заместитель, Елизавета Андреева. С которой сам градоначальник непосредственно в прямом эфире устанавливает, судя по всему, тесный физический контакт. Тянет руку по направлению к ней, а затем игриво уводит куда-то вниз.Длится всё — считанные секунды. Но без внимания столь интимный жест чиновника не остался. Соответственно, мэр теперь — герой множества публикаций в региональных, да и федеральных СМИ.Два с половиной часа они провели перед камерой. Все-таки онлайн-заседание на тему инвестиций – дело небыстрое. Возможно, устали, и градоначальник решил размять затекшую руку – которая угодила туда, где по стечению обстоятельств сидела его подчиненная.Что именно происходило в районе кресла – известно, пожалуй, только этим двоим. Других камер в кабинете не наблюдалось, а свой жест мэр, судя по всему, хотел утаить от других участников конференции, то есть от руководителей региона.И глава Южно-Курильска, и его заместитель комментариев избегают. Не удивительно, ведь этот маневр правой в социальных сетях уже окрестили почти домогательством в прямом эфире. А ведь у Вячеслава Власенко – двое детей, семья есть и у Елизаветы Андреевой. Которая, кстати, уже попадала в поле зрения местных СМИ. И дело вовсе не в ее фотографиях из отпусков. Женщина претендовала на роль главы сахалинского города Холмска. Но местные жители и депутаты ее кандидатуру не поддержали."Она может быть прекрасным спецом, но она еще слишком молода в глазах избирателей. А на Сахалине избиратели крайне консервативны. С точки зрения Москвы Холмск может показаться небольшим городом, но для Сахалина и Курил – это третий по населению городской округ и второй с точки зрения экономики", — пояснила Анна Михайлова, корреспондент информационного агентства Vostok.Today.Молодая и энергичная – чиновница нашла свое призвание на Кунашире, в Южно-Курильске. Месте удаленном, но важном. Уже несколько лет трудится под эгидой своего нынешнего руководителя. Реверанс которого вполне может усложнить дальнейшую работу двух госслужащих."На уровне маленьких городков такие случаи недопустимы. Либо уезжать, либо ждать, когда забудется, но шлейф этого дон-жуанства за этим чиновником будет тянуться очень долго", — полагает Павел Шипилин, политтехнолог.Специалисты по деловому этикету говорят, что к таким онлайн-переговорам, особенно в нашей стране, зачастую относятся легкомысленно. Считая, что многие действия останутся незамеченными."Пока еще наши граждане не привыкли к присутствию мобильных телефонов, и возможности все выложить потом в интернет, они забываются, что находятся сейчас в таком информационном обществе, и позволяют себе делать то, что позволяли бы делать себе, находясь, например, вдвоем в кабинете", — считает Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу.Отсюда и взрывной рост курьезных или неоднозначных ситуаций. Героями которых могут не только чиновники, но и любые другие участники деловых интернет-встреч. Не проверив настройки, забывая о дресс-коде и том, что ошибки, попавшие на видео, долго не забываются."Надо понимать, что вы находитесь под гораздо большим прицелом, нежели при личной встрече, потому что все, что при личной встрече рассеивается, то во время видео – все становится явным и очень бросается в глаза, все эти ненужные жесты, потирания, зевания", — считает Светлана Грохотова, эксперт по деловому этикету, предприниматель, специалист по имиджу.Или неоднозначные действия руководителей в адрес коллег. Которые точно не вписываются в деловую этику. И уж тем более — в понятие социальной дистанции. И это в нынешних-то условиях.