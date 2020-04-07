Последние данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Оренбуржье сообщила глава регионального Минздрава, вице-губернатор Татьяна Савинова. Как уточняет ГТРК Оренбург, шесть заболевших помещены в реанимацию, двое - в тяжелом состоянии.

Последние данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Оренбуржье сообщила глава регионального Минздрава, вице-губернатор Татьяна Савинова. На сегодня в крае 28 официально подтвержденных случаев. Из них половина положительных анализов пришла из Москвы, 14 — пока оцениваются предварительно.Как уточняет ГТРК "Оренбург", шесть заболевших помещены в реанимацию, двое — в тяжелом состоянии. У остальных — состояние средней тяжести. Пока нет необходимости использовать аппарат ИВЛ, но все дышат через кислородную маску. Годовалый ребенок находится в стабильном состоянии, ухудшений нет.В одном доме заразились сразу четыре пожилых соседки – все старше 65 лет. Как рассказала Татьяна Савинова, сейчас анализы взяты у всех, кто проживает с ними по соседству.Двое мужчин, приехавших в Орск и Сорочинск из других российских регионов, лечатся в Оренбурге. Еще один находится в обсерваторе в Бузулуке, у него предварительный положительный анализ. Тестирование на инфекцию проходят и все врачи, контактирующие с теми, у кого подозревается наличие вируса. Пока все результаты у них отрицательные.Тем временем, в Оренбурге продолжаются дезинфекционные работы. По поручению главы города Владимира Ильиных специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадозором, обрабатываются остановки общественного транспорта.