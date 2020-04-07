Сотни тысяч малых предприятий Индии, испытывающих нехватку денег, либо отложили, либо сократили заработную плату своих работников на фоне 21-дневной общенациональной блокировки, введенной для остановки распространения пандемии коронавируса, передает Reuters.

Сотни тысяч малых предприятий Индии, испытывающих нехватку денег, либо отложили, либо сократили заработную плату своих работников на фоне 21-дневной общенациональной блокировки, введенной для остановки распространения пандемии коронавируса, передает Reuters.Всеиндийская организация производителей (AIMO) — отраслевой орган, представляющий около 100 тысяч мелких производителей, — заявила, что более двух третей ее членов столкнулись с проблемами при выплате заработной платы во вторник, когда обычно в стране выплачивается месячная заработная плата."У нас нет средств для выплаты заработной платы", — сказал К. Е. Рагхунатан, бывший национальный президент AIMO, управляющий производством солнечных панелей в южном индийском городе Ченнаи."Нашей первоочередной задачей является оплата счетов за электроэнергию, аренду, банковские кредиты и взносы в систему социального обеспечения", — сказал он, добавив, что они столкнулись с задержками платежей со стороны клиентов, включая правительство.Федеральные власти и правительства штатов, а также государственные компании должны малым предприятиям более $66 миллиардов, о чем в прошлом месяце стало известно из сообщения индийских властей.Общенациональная блокировка в Индии, которая должна завершиться 14 апреля, лишила миллионы рабочих-мигрантов источника дохода. Чиновники предупредили, что некоторые индийские штаты могут продлить блокировку по мере роста случаев заражения коронавирусом.На сегодняшний день в Индии зарегистрировано более 4200 случаев заболевания коронавирусом, в результате чего погибли 114 человек.Помимо отсроченных платежей, пандемия также затронула экспорт из Индии, и компании столкнулись с более чем 50%-м аннулированием заказов, сказал Аджай Сахай, генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии (FIEO), почти половина из которых являются субъектами малого бизнеса.По его словам, худший удар пришелся на компании, которые торгуют товарами для жизни, такими как ковры, изделия ручной работы и одежда.По оценкам правительства, на долю малого бизнеса приходится почти четверть индийской экономики в $2,9 триллиона, и в ней занято более 500 миллионов рабочих.