Сотрудник полиции обратил внимание, что в комнате сына заявительницы на тумбочке лежит приоткрытая картонная коробка, в которой находятся предметы, внешне схожие с патронами...

Сотрудник ППСП ОМВД России по району Печатники обнаружил и изъял у местного жителя 50 патронов во время осмотра его квартиры.В территориальный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о семейном конфликте. По прибытии на указанный адрес сотрудник полиции обратил внимание, что в комнате 43-летнего сына заявительницы на тумбочке лежит приоткрытая картонная коробка, в которой находятся предметы, внешне схожие с патронами.В результате осмотра помещения было изъято 50 патронов, которые переданы в ЭКЦ УВД по ЮВАО на исследование. Результаты проведенной экспертизы показали, что данные патроны относятся к боеприпасам к спортивному и охотничьему нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 мм и пригодны для стрельбы. По словам мужчины, коробку с патронами он нашел на улице.Дознанием ОМВД России по району Печатники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18