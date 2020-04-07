Вместо долгожданной весны в Курган пришла настоящая зима, да такая, что местные жители в один голос заговорили о пользе самоизоляции. Ураганный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, сорвал крыши с нескольких зданий и вынудил эвакуировать сотрудников одного из крупнейших фармпредприятий России.

Вместо долгожданной весны в Курган пришла настоящая зима, да такая, что местные жители в один голос заговорили о пользе самоизоляции. Ураганный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, сорвал крыши с нескольких зданий и вынудил эвакуировать сотрудников одного из крупнейших фармпредприятий России.На сделанных очевидцами кадрах видно, что улицы города оказались завалены снегом, и многие автомобилисты попали в неловкое положение, поскольку уже поменяли резину на летний вариант.Частично лишились крыш дворец детского и юношеского творчества, школа №38 и налоговая инспекция, а также здание фармакологического предприятия "Синтез". Более того, из-за ураганного ветра руководство, как передает ТАСС, приостановило работу и эвакуировало сотрудников.Из-за обрушившейся на регион непогоды без света остались около 8 тысяч человек, информации о пострадавших не поступало. Ночью жителей Кургана ждет еще одно испытание — ветер наберет скорость, а дороги покроет мокрый снег.