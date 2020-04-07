В Северске спасатели освободили застрявшую между прутьев ограды дома-интерната косулю. Вызволить оказавшееся в ловушке животное получилось с помощью гидравлического спасательного инструмента, передает ГТРК Томск.

В Северске спасатели освободили застрявшую между прутьев ограды дома-интерната косулю. Вызволить оказавшееся в ловушке животное получилось с помощью гидравлического спасательного инструмента, передает ГТРК "Томск".Как сообщили представители МЧС России, диспетчер получил информацию о том, что косуля застряла в ограде 5 апреля. Животное расцарапало рога до крови, обессилело и почти не двигалось."Спасатели с помощью специального инструмента перекусили металлические прутья и освободили зверя. Сейчас он передан представителям областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства", – говорится в сообщении.После проведенного осмотра ветеринары установили, что жизни косули ничего не угрожает. В ближайшее время ее вернут в естественные условия обитания.