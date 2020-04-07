Фигуранты звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения...

"Сотрудниками Управления «К» МВД России совместно с УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств с банковских счетов граждан.Фигуранты использовали следующую схему обмана. Они звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности кредитного учреждения. Затем сообщали, что по карте клиента проводится подозрительный платеж на крупную сумму. Чтобы его остановить, нужно немедленно перевести денежные средства на резервный счет. После того как потерпевший осуществлял эту операцию, с его карты списывались все деньги. Впоследствии большую часть похищенных сумм злоумышленники вкладывали в криптовалюту.Следственной частью Следственного управления УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.На днях сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в совершении указанных преступлений. По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства в сумме свыше 25 миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, огнестрельное оружие и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками Управления «К» МВД России проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление всех эпизодов противоправной деятельности", - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк