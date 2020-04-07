В понедельник, 6 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, которым американской администрации предписано противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

В понедельник, 6 апреля, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В соответствии с документом, американской администрации предписано противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.В частности, в указе отмечается, что у американцев должно быть право вести в космическом пространстве коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в соответствии с применимым законодательством, и политика США должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц. Передает ТАСС. Кроме того, в документе подчеркивается, что Соединенные Штаты не признают принятое резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.Весной 2019 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США объявило, что новая американская программа освоения Луны "Артемида" будет состоять из трех этапов. Первый из них предусматривает запланированный на вторую половину 2020 года непилотируемый полет вокруг Луны с последующим возвращением корабля на Землю, второй — облет в 2022 году естественного спутника Земли кораблем с экипажем на борту, третий — высадка в 2024 году астронавтов на Луну и пилотируемый полет к Марсу в середине 2030-х годов.