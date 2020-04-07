Все, кто верит в скорое возвращение американской экономики к докоронавирусному состоянию, должно быть, забыли, насколько медленным было восстановление после рецессии 2008-2009 годов.

Все, кто верит в скорое возвращение американской экономики к докоронавирусному состоянию, должно быть, забыли, насколько медленным было восстановление после рецессии 2008-2009 годов. Они также не учитывают серьезные проблемы в мировой экономике (как в Европе, так и в Азии), которые также будут мешать восстановлению экономики США, пишет в The National Interest аналитик American Enterprise Institute Десмонд Лахман.Сегодня уже почти не осталось сомнений, что пандемия коронавируса вызовет более глубокую и болезненную рецессию, чем та, которая была после краха Lehman Brothers в 2008 году. Многие экономисты прогнозируют, что во II квартале экономика США будет сжиматься беспрецедентно быстрыми темпами, как минимум на 35% в годовом исчислении, а безработица превысит 20%.Восстановление американской экономики после финансового кризиса 2008-2009 годов было самым медленным за все послевоенное время. Несмотря на пакет бюджетных стимулов и ультраортодоксальную политику ФРС, потребовалось более шести лет, чтобы уровень безработицы достиг показателя 2008 года. Резкое снижение доходов у населения и ужесточение условий кредитования — одни из основных причин очень медленного восстановления.Сегодня также следует ожидать стремительного снижения доходов у населения и ограничения кредитования. Трудно назвать обнадеживающим и то, что на ранней стадии рецессии цены на американские акции рухнули на 30% (самое стремительное снижение за всю историю). Возможно, поэтому глава JP Morgan Джейми Даймон недавно предупредил, что США вскоре столкнутся с финансовым стрессом, который будет напоминать Великую депрессию.Безусловно, следует ожидать краткосрочного скачка в экономике США, как только будет отменен введенный для более чем трех четвертей населения карантин (это позволит рабочим вернуться на рабочие места). Однако даже после ослабления ограничений ключевые секторы американской экономики будут надломлены пандемией.Насколько высока вероятность того, что американцы поспешат в рестораны, торговые центры или на спортивные мероприятия, до того как будет разработана вакцина? Насколько высока вероятность того, что в ближайшее время американцы начнут массово путешествовать, а компании инвестировать в производство и увеличивать штат сотрудников?США также следует готовиться к негативным экономическим новостям из-за рубежа. Китай, вторая по величине экономика в мире и бывший главный двигатель мирового экономического роста, вероятно, начнет расширяться рекордно медленными темпами после вспышки коронавируса. Не избежит глубокой рецессии и обремененная долгами Италия, третья крупнейшая экономика еврозоны. Между тем, низкие цены на сырьевые товары, рекордные темпы репатриации капитала и снижение внешнего спроса неизбежно приведут к волне дефолтов в развивающихся странах.В период значительной внутренней и внешней экономической неопределенности политикам желательно чаще делать оптимистичные комментарии относительно экономических перспектив страны для укрепления уверенности среди населения и корпораций. Кроме того, при формулировании адекватного ответа на экономический кризис политикам следует реалистично оценивать внутренние и международные проблемы, с которыми столкнется восстановление экономики США.