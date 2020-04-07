Еще одна больница готова принять пациентов с коронавирусом - это клиника РЖД имени Николая Семашко. Хирургическое отделение там переоборудовали в инфекционное. Персонал уже прошел специальный инструктаж, а в палатах установили все необходимое для оказания экстренной помощи.

Еще одна больница готова принять пациентов с коронавирусом — это клиника РЖД имени Николая Семашко. Хирургическое отделение там переоборудовали в инфекционное. Персонал уже прошел специальный инструктаж, а в палатах установили все необходимое для оказания экстренной помощи.Врачей больницы имени Семашко учат пользоваться новыми рациями — после того, как целый корпус перепрофилировали для пациентов с коронавирусом COVID-19, коллегам с разных этажей общаться можно только дистанционно. Бывшее хирургическое отделение — теперь инфекционное.Когда здесь было хирургическое отделение, его от административной части, где сидят врачи, отделяла одна стеклянная дверь. Теперь здесь пришлось устанавливать дополнительную перегородку, чтобы получился шлюз, где медики переодеваются в защитные костюмы.Весь персонал прошел переподготовку. И врачам, и медсестрам предлагали перевод в другие клиники, но остались все."Такая сложилась ситуация в стране. Мы же должны людям помогать, мы выбрали свою профессию, мы же не должны от нее отказываться!" — объясняет медицинская сестра Алла Макаркина.Сначала костюм, потом бахилы, перчатки, респиратор и очки — в таком виде Алла будет работать сутки через двое.- Все, теперь я готова работать с пациентами с коронавирусом.Те, кто работает в так называемой "грязной зоне", покидать больницу вообще не будут. Для них подготовили отдельные жилые помещения."В данном случае, вы видите, это для медсестер, которые будут оставаться в больнице. У нас разделен персонал, который работает только в чистой зоне, и тот, который будет контактировать с больными. Те, что с больными, живут в больнице", — рассказала заместитель директора клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко Виктория Мазарчук.Отделение реанимации тоже готово к приему пациентов с коронавирусом. Аппараты искусственной вентиляции — возле каждой койки. Все настроено, проверено — можно спасать жизни."Мы четко уверены в том, что готовы к борьбе и к лечению коронавирусной инфекции. Мы отработали алгоритмы и стандарты на основе опыта уже наших врачей, которые работают в этой ситуации — итальянского, европейского, китайского опыта", — говорит директор клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко Андрей Явися.Врачи сюда приезжают работать и из других больниц города. Для новичков — первый короткий инструктаж.- Когда мы с вами заходим в грязную зону, мы все украшения, всю бижутерию, телефоны, оставляем в чистой зоне.Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Москве уже оборудовано не менее 20 тысяч коек. К приему пациентов готовятся все крупные больницы города.