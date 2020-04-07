В связи с улучшением эпидемиологической ситуации китайский Ухань, который стал очагом пандемии коронавируса, откроет свои границы. Об этом рассказал собственный корреспондент ВГТРК из Пекина Александр Балицкий.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации китайский Ухань, который стал очагом пандемии коронавируса, откроет свои границы. Об этом рассказал собственный корреспондент ВГТРК из Пекина Александр Балицкий в прямом эфире программы "60 минут".По его словам, все прибывающие и возвращающиеся в Ухань должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин. Что касается многострадальной провинции Хубэй, то там несколько недель назад были ослаблены карантинные меры. "И в эту часть региона люди стали приезжать и выезжать. Но при этом Ухань не открывали, потому что ждали динамику не распространения коронавируса", — пояснил он.Балицкий сообщил, что сейчас эпидемия пошла на спад. Более того, аэропорт Уханя готовится к открытию. Известно, что этой ночью в городе состоится большой праздничный концерт. "Страна оживает, наконец-то можно дышать апрельским воздухом, хотя и через маску", — резюмировал журналист.За минувшие сутки в Китае выявлено всего 32 новых случая заражения вирусом и ни одной смерти. "При этом все зараженные — завозные, они были перехвачены на контрольно-пропускных пунктах и аэропортах", — отметил собкор."Всех въезжающих тщательно обследуют, у кого есть симптомы заболевания — моментально отправляют в больницу, у кого их нет — размещают в специальные карантинные центры. Все 32 случая — это граждане КНР, которые возвращаются из соседних стран Азии, а также Европы и США", — добавил он.