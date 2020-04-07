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<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2020-svyashhenniki-rasskazali-mozhno-li-prichashhatsya-v-konce-velikogo-posta.html" target="_blank">Священники рассказали, можно ли причащаться в конце Великого Поста</a> - Большинство священников перешло в режим круглосуточной миссии. Они служат в своих храмах. Затем начинается служение в Сети: каждого приходящего надо выслушать, утешить, образумить, напутствовать. А тем временем их уже ждут по домам