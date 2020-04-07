Большинство священников перешло в режим круглосуточной миссии. Они служат в своих храмах. Затем начинается служение в Сети: каждого приходящего надо выслушать, утешить, образумить, напутствовать. А тем временем их уже ждут по домам
Времени до окончания Великого поста остается все меньше. Обычно это означает, что людей в храмах с каждым днем все прибавляется. Это особенно заметно начиная со службы Стояние Марии Египетской, приходящейся на среду пятой недели поста. Соответственно увеличивается и число причастников.
Обычно увеличивается. Но только не в этом году. "В прошлом году на Субботу Акафиста причащалось 250 человек, вчера 20, в прошлом году на 5 неделе Поста на трех Литургиях было около 700 причастников, сегодня было 30 и 40 на каждой из двух", — написал в минувшее воскресенье на своей странице в facebook настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве священник Александр Волков.
20, 30, 40 — ничтожно мало для церкви на окраине Москвы. Но они все же есть. Или, скорее, были. Потому что с этой недели условия ужесточились и возможностей причаститься или помолиться в храме стало еще меньше.
Так, в храме иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" на Ордынке, настоятелем которого является митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), с Благовещения причащать мирян не будут. Зайти в храм, написать записочку, помолиться на службе никто не запретит, не выгонит, но — без исповеди и причащения.
В воскресенье, обращаясь в конце литургии к прихожанам, митрополит Иларон напомнил о подвиге преподобной Марии Египетской. Она ушла в пустыню на 47 лет, которые провела без исповеди и причащения и «при этом достигла таких вершин святости, что ни один человек в ее времена не мог уподобиться этому по подвигу». Владыка сказал, что "Господь призывает нас к особому подвигу" напомнил и призыв Патриарха: "Не приходите в храмы. Сидите дома! Воздержитесь и от исповеди и от Христовых Таин, кроме особых случаев".
Особые случаи на деле означают, что человеку, осознающему необходимость срочной исповеди и причастия, надо позвонить в храм и попросить его связать с дежурным священником. И они вместе обсудят разные возможности. Вплоть до on-line исповеди и выезда священника на дом.
В результате большинство священников перешло в режим практически круглосуточной миссии. Они служат в своих храмах (трансляции служб организованы даже в небольших деревенских приходах). Затем начинается служение в Сети: каждого "приходящего" надо выслушать, утешить, образумить, напутствовать.
А тем временем их уже ждут по домам. Не у себя дома, хотя и там, конечно, тоже ждут. Но есть тяжело больные, беременные, пожилые — огромное количество людей на самом деле нуждается в приезде священника, который соборует, причастит, отпустит грехи. Некоторым — в последний раз.
На сайтах многих храмов, как и в социальных сетях, появилась информация об условиях выезда священника на дом.
"Дорогие, в эти непростые дни, когда мы лишены возможности посещать храм, исполняя послушание нашего Святейшего патриарха Кирилла и режим самоизоляции, в течение двух недель перед Пасхой, священники нашего храма готовы посетить Вас на дому и причастить Святых Христовых Тайн. Для этого вы должны оставить свои просьбы на почте нашего храма или позвонить по телефону дежурному и оставить свои контакты". Это объявление разместил на странице своего храма настоятель храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский.
"У нас в вайбере есть группа всех священников нашего храма и прихожан нашего храма. Это около 200 чел. Там мы создаем группы по 10 человек, волонтеры помогают следить, служится ранняя Литургия — на ней внутри храма 10, на улице 10, и в малом храме рядом 10, они причащаются, а после каждые полчаса служим Обедницы и группами по 10 человек причащаем, кто подготовился к причастию. Не знаю как будет дальше, потому что Кабмин запретил "массовые" мероприятия. Причащать наши священники по домам будут, пока никто не отказывался", — рассказал протоиерей Александр Овчаренко, служащий в храме Петра и Февронии Украинской православной церкви Московского патриархата на Малом рынке.
В Москве ситуация и проще и сложнее одновременно. С одной стороны, здесь больше священников и храмов, но и людей, стремящихся во что бы то ни стало причаститься перед Пасхой, больше, чем в любом другом городе.
В связи с появившейся необходимостью выездов на дом, по благословению Патриарха создана группа священников, прошедших специальную подготовку "как совершать требы находящимся на карантине или зараженных коронавирусом". Для них, как и для священников, выезжающих к пожилым людям, разработаны подробные инструкции, где подчеркивается, что "священник, не прошедший специальной подготовки и не обладающий средствами индивидуальной защиты, после посещения человека, находящегося на карантине сам подпадает под законное требование находиться на двухнедельном карантине".
В этом же документе оговаривается, как поступать, если человек, которого посетил священник, нуждался не только в причастии.
Надо отметить, что многие приходы разместили на сайтах своих храмов объявления с предложением поддержки и помощи (пища в эти дни требуется не только духовная, но и самая обычная)
В трудное время пандемии коронавируса готов оказать помощь Богоявленский Кафедральный собор. Очень подробное объявление о помощи пожилым, службах, выезде священников на дом и даже приему в волонтеры есть на сайте храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Невозможность физического присутствия на службе многими переживается с трудом. Но умение организма приспосабливаться к ситуации, умноженное на трансляции служб и чувство юмора, дает свои плоды.
- Я сегодня иду на службу в Яффо.
- А я в Александра Невского "собралась".
"У нас нынче много вариантов", шутят, готовясь пойти на праздник, сетевые прихожанки.
Перед каждой литургией храмы, монастыри, монахи и священники не устают напоминать о возможности "подавать записочки" с именами тех, кого необходимо помянуть на литургии. Совсем недавно зародившаяся традиция в условиях пандемии оказалась чрезвычайно актуальной. "Друзья! Как и во всех епархиях Русской Православной Церкви, в Якутии налажены онлайн-трансляции богослужений. Большинство мирян сейчас находятся в карантине и не могут помолиться в храмах. Будет очень правильно, если мы начнем молиться друг за друга. Наши священники с радостью помянут вас и ваших близких на богослужениях. Присылайте имена на адрес: [email protected]
" — подобных этому объявлению пресс-секретаря Якутской епархии монахини Елизаветы (Сеньчуковой) десятки.
Большинство, действительно почти все "проблемы" с причащением и посещением храмов можно решить... в России. В европейских и американских приходах ситуация намного сложнее. В Италии, Англии, Голландии службы невозможны даже для священника, если только у него нет возможности совершать ее у себя дома. Случаи, когда священник оказался вдали от храма тоже, к сожалению, известны. Это значит он не только не имеет возможности причастить других, но и причащаться сам. Надо сказать, им, неспособным совершать Евхаристию, в эти дни требуется гораздо большее мужества и молитв о них, чем остальным.
В Германии, по словам наместника Гетшендорфского Георгиевского монастыря, игумена Даниила (Ирбитса), "до 19 апреля объявлен карантин. 14-15 апреля будет собираться правительство и, вероятно, карантин будет продлен". Это означает, что все храмы, начиная с собора в Берлине, закрыты для верующих. Конечно, есть трансляции. Например на сайте храма святого праведного Иоанна Кронштадского в Гамбурге.
Единственное место, где можно присутствовать на службе физически и причаститься — в Свято-Георгиевском монастыре. По предварительной договоренности к игумену Даниилу на литургию приезжает 3-5 человек. Все молящиеся стоят на большом расстоянии друг от друга в средствах защиты (как и сам игумен). Причастие совершается одноразовыми деревянными ложками, которые потом сжигаются в печке.
От совершения выездных треб, например, от отпевания, решили отказаться. В эпоху СССР в Православной Церкви появились заочные отпевания. То есть без физического присутствия людей и усопшего. Сегодня в Гетшендорфском монастыре вспомнили эту традицию и возобновили ее.
Испанский вариант несколько отличается от немецкого. Дело в том, что ЧС, которую объявили в этой стране, по закону действительна 15 дней. Если правительство не вводит ЧС на следующий срок, она автоматически аннулируется. Сейчас близится к завершению ее вторая очередь, но, вероятнее всего, следует ожидать продления строгих ограничений. В частности, запрета на перемещение без необходимости. Присутствие на службе испанским государством необходимостью не признается.
И вот здесь кроется коллизия. Потому что службы в храмах в Испании не запрещены, но присутствовать на них невозможно. Никому. Дело осложняется тем, что то ли в связи с отсутствием прихожан, то ли из страха заболеть, Епископская конференция Католической Церкви Испании решила закрыть храмы (при том, что государство такого решения не предлагало).
Это означает, что весь Великий пост (а он для католиков не менее важен, чем для православных), верующие не имели ни права, ни возможности прийти на службу и причаститься.
Удивительно, но это решение не вызвало никаких возражений у Орденов и Движений, члены которых обычно присутствуют на мессе каждый день и, соответственно ежедневно причащаются. Правда у католиков этой страны не вызвал возражение и недавний вынос тела Франко из базилики в "Долине павших", что было проведено нарушением законов страны и Церкви.
Единственными, кто решил продолжить служение в Испании, оказались православные. Причем для многих прихожан поездка в храм действительно сопряжена с огромными трудностями: большинству приходится тратить на дорогу в одну сторону около полутора часов. Но дело, безусловно, не столько в количестве часов, а в том, что их в любой момент может остановить полиция и оштрафовать.
Еще одно непременное условие, добраться надо до начала службы. "Как только начинается литургия, мы закрываем двери изнутри", — рассказал настоятель храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, протоиерей Андрей Кордочкин. Это разумная мера предосторожности. В один из испанских православных приходов во время литургии приехала полиция. Выгнали всех, кроме священника, которому было позволено закончить службу. В другом храме священнику не дали дослужить.
Что касается возможности перемещения и причастия на дому, у отца Андрея есть документ, удостоверяющий это право как священника, "но было бы хорошо при этом ехать не причащать, а оказывать какую-то помощь, например, везти продукты недееспособным".
Что будет на Пасху ни игумен Даниил, ни протоиерей Андрей сказать не могут. Как, конечно же, и в российских приходах.
Что очень важно, духовенство в условиях пандемии максимально заботится о прихожанах и работниках храмах. "Мы всех своих сотрудников отвозим домой и привозим на работу на машине. Чтобы не ездили на общественном транспорте", — сказал храме иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" на Ордынке, клирик священник Димитрий Агеев.
Хорошо бы прихожане ответили вниманием и заботой.