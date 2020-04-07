Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной. Она скончалась три месяца назад, однако известно об этом стало только сейчас. 7 апреля ей должно было исполниться 60 лет.

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной. Она скончалась три месяца назад, однако известно об этом стало только сейчас. 7 апреля ей должно было исполниться 60 лет."К сожалению, она покинула нашу планету 3 месяца назад, – написал Никита Малинин в Instagram. – Она была человеком с большим сердцем! Человек, который научил меня любить, научил быть честным и сильным".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Nikita Malinin (@nikmalinin) 6 Апр 2020 в 6:46 PDTО причине смерти Курочкиной ничего не сообщается.Инна Курочкина была первой женой Александра Малинина. Сын Никита родился у них в 1981 году. Впоследствии Александр Малинин был женат еще два раза.