Tesla показала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сделанный из запчастей электромобиля Model 3.

Tesla показала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сделанный из запчастей Tesla Model 3. Предполагается, что устройство даст шанс выжить людям с тяжелой формой отека легких, вызванной Covid-19.Компания опубликована видео в YouTube, где показала, как изготавливаются аппараты искусственной вентиляции легких. В видео несколько инженеров Tesla, в том числе Джозеф Мардалл, технический директор Tesla, отвечающий за системы HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование), демонстрируют прототип аппарата.Основой послужили запчасти из системы вентиляции и кондиционирования электрокара, а также его центральный экран и компьютер из информационно-развлекательной системы.По словам представителей Tesla, запчасти доступны в большом объеме, и компания может сразу же начать производство аппаратов ИВЛ. Впрочем, несмотря на наличие рабочего прототипа, устройство пока не готово к запуску.Когда стартует массовое производство, компания не сообщает. Ранее глава Tesla Илон Маск сообщил, что для изготовления аппаратов ИВЛ планируется открыть гигафабрику в Нью-Йорке, а также совместно с компанией Medtronic производить аппараты на заводе во Фримонте.Сейчас больницы в США нуждаются в вентиляционных аппаратах, чтобы помочь спасти пациентов, которые больше всего страдают от коронавируса.Созданием аппарата для искусственной вентиляции легких занимается производитель пылесосов, фенов и сушилок Dyson вместе с медицинской компанией из Кембриджа The Technology Partnership. Компания ставит перед собой задачу спроектировать и наладить выпуск устройства в очень сжатые сроки. Первый заказ на 10 тысяч единиц CoVen Dyson получила от правительства Великобритании. Еще 5 тысяч штук основанная Джеймсом Дайсоном фирма пожертвует разным странам мира, из которых тысячу получит Великобритания.CoVent — это портативный ИВЛ-аппарат, работающий на батареях. За счет этого его можно использовать в полевых госпиталях и при транспортировке пациентов. В основе устройства лежит двигатель Dyson с цифровым управлением, а его пользовательский интерфейс знаком медработникам."Устройство спроектировано так, чтобы обеспечивать высококачественную, безопасную и стабильную подачу воздуха, — сообщил Дайсон в письме к сотрудникам. — При разработке аппарата мы опирались на свой опыт в области производства очистителей воздуха, который помогает нам добиваться высококачественной фильтрации в крупносерийных устройствах". На каком этапе находится проект, не уточняется.